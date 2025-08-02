Україна втратила галузь переробки томатів через війну: Томатну пасту замість Каховки везуть з Італії

Внаслідок повномасштабного вторгнення Україна втратила томатно-переробну галузь.

Про це президент "Української плодоовочевої асоціації" Тарас Баштанник розповів у подкасті ЦЕС.

"Я би сказав, яку галузь ми втратили найбільше, і яку поки що ще навіть не почали відновлювати – це томати. Бо якщо ви звернете увагу, з початку війни досить відомі трикутнички з томатною пастою "Чумак" – якщо подивитись, хто там виробник, то це Італія", – розповів Баштанник.

Він пояснив, що усі великі підприємства з переробки томатів були розташовані у південних регіонах, зараз вони або зруйновані, або знаходяться на окупованих територіях.

"Усі 4 переробні заводи на томатну пасту, усі були там, у цьому регіоні (поблизу Каховки, – ред.). І всі чотири або знищені, або окуповані. Зокрема, на одному з них товарного продукту, цієї пасти було на $40 млн. Її вивезли, як кажуть, у Москву. Оцю галузь ми втратили", – додав президент "Української плодоовочевої асоціації".

Експерт зауважив, що йдеться не лише про переробні підприємства, а і про їх постачальників.

"Ціла індустрія була вибудувана: є величезні заводи, є величезні підприємства, які ці томати вирощують, комбайнами збирають і везуть, є тисячі дрібних виробників, які вирощували ці томати відповідних сортів... І цього всього не стало", – сказав Баштанник..

Він припустив, що теоретично відновити цю галузь можливо в Одеській області, але для цього потрібні дуже значні інвестиції.

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Як повідомлялося, раніше у Національному банку зауважували, що ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його.