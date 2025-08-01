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Новини Ціни на продукти
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Ціни на харчі в Україні – вже європейські: У Нацбанку пояснили, чому деякі продукти дорожчі, ніж у ЄС

У Нацбанку пояснили, чому деякі продукти в Україні дорожчі, ніж у ЄС

В останні роки ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з рівнем цін у країнах ЄС, а цього року навіть перевищили рівень країн-сусідів щодо низки товарів.

Про це йдеться в липневому "Інфляційному звіті" Нацбанку.

"Така динаміка визначалася як внутрішніми чинниками (погодні умови, наслідки війни, виробничі витрати та внутрішній попит), так і зовнішньою кон'юнктурою (світові ціни, торговельні преференції, зовнішній попит)", – зазначають в НБУ.

При цьому зростання цін на продукти в Україні за останні роки було значно швидшим, ніж у ЄС.

Так, з 2016 року ціни на продукти харчування в Україні зросли в середньому на 79% (в євровому еквіваленті), тоді як у країнах ЄС – лише на 46%.

Ціни на продукти в Україні та деяких країна ЄС

Проте ціни за окремими товарними групами в Україні і країнах Євросоюзу все ще значно відрізняються.

Наприклад, ціни на хліб та крупи, фрукти та овочі, прісноводну рибу залишаються нижчими, ніж в Європі, завдяки меншим порівняно з ЄС витратам на сировину, працю та логістику.

Соняшникова олія дешевша (на 20-25%, ніж у Польщі) завдяки розвиненому внутрішньому виробництву, а м'ясо птиці та яйця – завдяки ефективності великих виробників, вертикальній інтеграції та економії від масштабу.

Водночас ціни на вершкове масло в Україні відносно вищі, ніж середньоєвропейські (на 20-25% порівняно з Польщею), що пов'язано з високою собівартістю виробництва та державною підтримкою агровиробників у країнах ЄС.

Свинина та молочні продукти також дорожчі, ніж польські, через структурні проблеми галузі та різницю в державній підтримці.

Водночас, Нацбанк зауважує, що українці сплачують більше податків, купуючи продукти, ніж європейці.

"Вагомим чинником, який зумовлює вищі ціни в Україні відносно цін у країнах ЄС, є різниця в ставках ПДВ. Багато країн ЄС мають знижену ставку ПДВ на базові харчові продукти. Зокрема, у Польщі для базових продуктів харчування діє ставка 5%, тоді як в Україні – 20%, а в період з лютого 2022 року до березня 2024 року польський уряд знижував її до нуля", – пояснили в НБУ.

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При цьому високі ціни та тлі негативних внутрішніх чинників призвели до стрімкого нарощування імпорту продовольчих товарів в Україну.

Так, у січні - червні 2025 року імпорт свинини зріс у 4,4 раза порівняно з відповідним періодом минулого року, молока та вершків – у 1,6 раза, круп – на 48%. Крім того, удвічі збільшився імпорт овочів, та у вісім разів – імпорт яблук.

Збільшення імпорту продуктів дозволяє частково згладити сезонні коливання цін, спричинені несприятливими погодними умовами, та загалом стримувати їх зростання. Водночас це шкодить українським виробникам, вказує Нацбанк.

Як повідомлялося, раніше у Національному банку зауважували, що ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його. Тому у випадку повторення неврожаю цього року інфляція зростатиме меншими темпами, адже дефіцит вітчизняної продукції закриватиме імпорт.

Автор: 

інфляція (770) НБУ (9469) продукти (809) ціни (3629)


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Топ коментарі
+12
А враховуючи ще й вищі ціни на одяг, побутові прилади, автівки ніж в Європі дивує як ми ще не здохли з платнею, яка притаманна рівню бідної центральної Африки. 500 доларів США немає вже ні в Азії, ні в південній Америці чи в північній та південній Африці.
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01.08.2025 15:33 Відповісти
+7
Нацбанк не хоче пояснити чому мінімальна зарплата і пенсіі не європейські?
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01.08.2025 15:31 Відповісти
+5
Це ви ще нашестя довгоносиків, тобто, саранчі в версію не включили.
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01.08.2025 15:35 Відповісти
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ну хоть в чемто мы стали европой
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01.08.2025 15:28 Відповісти
Нацбанк не хоче пояснити чому мінімальна зарплата і пенсіі не європейські?
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01.08.2025 15:31 Відповісти
все проти нас і погода і кон'юнктура, за версією аніматорів. Просто немає ефективної влади в країні! Корупціонера Пишного потрібно гнати з НБУ!
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01.08.2025 15:31 Відповісти
Це ви ще нашестя довгоносиків, тобто, саранчі в версію не включили.
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01.08.2025 15:35 Відповісти
Не плутайте!
Довгоносики - в ОПі, раді та кабміні.
Сарана - в полі та на городі

.
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01.08.2025 16:10 Відповісти
не гнати, а показово стратити.
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01.08.2025 15:53 Відповісти
А враховуючи ще й вищі ціни на одяг, побутові прилади, автівки ніж в Європі дивує як ми ще не здохли з платнею, яка притаманна рівню бідної центральної Африки. 500 доларів США немає вже ні в Азії, ні в південній Америці чи в північній та південній Африці.
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01.08.2025 15:33 Відповісти
500 доларів... хоч би коли побачити ТАКІ ГРОШІ....
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01.08.2025 15:54 Відповісти
Ідем на рекорд!
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01.08.2025 15:35 Відповісти
Просто деякі бариги ніяк нажертися не можуть
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01.08.2025 15:35 Відповісти
Кінець епохи бідності!
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01.08.2025 15:36 Відповісти
"Така динаміка визначалася корупційною змовою виробників сільськогосподарської продукції і її експортерів, з контролюючими органами "зе влади" .До фактичної ціни добавляється процент корупційного податку,котрий мають сплатити виробники сільсгосп продукції в кишені "зеграбіжників"
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01.08.2025 15:39 Відповісти
Пояснення це добре, роздрукую графік, покладу в холодильник. Чекаю графік про зарплати, пенсії та страхову медицину, дякую.
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01.08.2025 15:41 Відповісти
Не потрібно нічого пояснювати, це наслідки виборів 2019 року, в буде ще гірше.
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01.08.2025 15:43 Відповісти
Абсолютно. Некомпетентність. Корупція. Анти патріотизм. Каганат.
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01.08.2025 16:05 Відповісти
Чи можна ці графіки використовувати як гарнір або як першу страву?
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01.08.2025 15:47 Відповісти
Цю статистику Пишному в дупу :
По-перше,життєвий рівень в Євросоюзі вищий;
По-друге,бізнес в Україні хитрожопіший,бо при низькому рівні життя українців хоче отримувати європейські доходи.
Красиво жити не заборонеш!
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01.08.2025 15:48 Відповісти
то все ху..ня, головне що не Барига
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01.08.2025 15:53 Відповісти
А не пояснили чому кошерні нелоха 5 6 менеджерів мародерять на крові і ніхто їм не закриває рахунки а от тисячу грн на картку то уже шпіон , тварі прийде і на вас час
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01.08.2025 15:54 Відповісти
ЗДОХНІТЬ ТВАРИНИ, НЕЛЮДИ!!!!! БУДЬТЕ ВИ ПРОКЛЯТІ І ВСЕ ПОТОМСТВО ВАШЕ!!!! АМІНЬ.
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01.08.2025 15:56 Відповісти
поки в нас ціни на продукти не будуть як в Данії, то в ЄС нас не приймуть. Ще є куди рухатись. Слава Зе!
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01.08.2025 16:00 Відповісти
Чистая демагогия,пока экономикой керуе агент сивковича она будет обваливаться и умирать.
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01.08.2025 16:01 Відповісти

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