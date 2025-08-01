Ціни на харчі в Україні – вже європейські: У Нацбанку пояснили, чому деякі продукти дорожчі, ніж у ЄС

В останні роки ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з рівнем цін у країнах ЄС, а цього року навіть перевищили рівень країн-сусідів щодо низки товарів.

Про це йдеться в липневому "Інфляційному звіті" Нацбанку.

"Така динаміка визначалася як внутрішніми чинниками (погодні умови, наслідки війни, виробничі витрати та внутрішній попит), так і зовнішньою кон'юнктурою (світові ціни, торговельні преференції, зовнішній попит)", – зазначають в НБУ.

При цьому зростання цін на продукти в Україні за останні роки було значно швидшим, ніж у ЄС.

Так, з 2016 року ціни на продукти харчування в Україні зросли в середньому на 79% (в євровому еквіваленті), тоді як у країнах ЄС – лише на 46%.

Проте ціни за окремими товарними групами в Україні і країнах Євросоюзу все ще значно відрізняються.

Наприклад, ціни на хліб та крупи, фрукти та овочі, прісноводну рибу залишаються нижчими, ніж в Європі, завдяки меншим порівняно з ЄС витратам на сировину, працю та логістику.

Соняшникова олія дешевша (на 20-25%, ніж у Польщі) завдяки розвиненому внутрішньому виробництву, а м'ясо птиці та яйця – завдяки ефективності великих виробників, вертикальній інтеграції та економії від масштабу.

Водночас ціни на вершкове масло в Україні відносно вищі, ніж середньоєвропейські (на 20-25% порівняно з Польщею), що пов'язано з високою собівартістю виробництва та державною підтримкою агровиробників у країнах ЄС.

Свинина та молочні продукти також дорожчі, ніж польські, через структурні проблеми галузі та різницю в державній підтримці.

Водночас, Нацбанк зауважує, що українці сплачують більше податків, купуючи продукти, ніж європейці.

"Вагомим чинником, який зумовлює вищі ціни в Україні відносно цін у країнах ЄС, є різниця в ставках ПДВ. Багато країн ЄС мають знижену ставку ПДВ на базові харчові продукти. Зокрема, у Польщі для базових продуктів харчування діє ставка 5%, тоді як в Україні – 20%, а в період з лютого 2022 року до березня 2024 року польський уряд знижував її до нуля", – пояснили в НБУ.

Читайте також: "Епоха дешевих продуктів минула": Виробники фруктів та овочів пояснили зростання цін (оновлено)

При цьому високі ціни та тлі негативних внутрішніх чинників призвели до стрімкого нарощування імпорту продовольчих товарів в Україну.

Так, у січні - червні 2025 року імпорт свинини зріс у 4,4 раза порівняно з відповідним періодом минулого року, молока та вершків – у 1,6 раза, круп – на 48%. Крім того, удвічі збільшився імпорт овочів, та у вісім разів – імпорт яблук.

Збільшення імпорту продуктів дозволяє частково згладити сезонні коливання цін, спричинені несприятливими погодними умовами, та загалом стримувати їх зростання. Водночас це шкодить українським виробникам, вказує Нацбанк.

Як повідомлялося, раніше у Національному банку зауважували, що ціни на продукти харчування в Україні наблизилися до рівня цін у сусідніх європейських країнах, а за деякими позиціями навіть перевищують його. Тому у випадку повторення неврожаю цього року інфляція зростатиме меншими темпами, адже дефіцит вітчизняної продукції закриватиме імпорт.