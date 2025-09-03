В Україні стрімко дорожчає капуста. За тиждень ціни зросли на 27%

В Україні з початку цього тижня почали підвищуватися ціни на білокачанну капусту.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Наразі фермери основних регіонів виробництва пропонують білокачанну капусту до продажу по 7-16 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

За словами виробників, таке різке подорожчання пов'язано зі значним скороченням пропозиції даної продукції на ринку, оскільки багато господарств вже завершили сезон реалізації середніх сортів, а збирання врожаю пізнішої капусти поки розпочали поодинокі господарства. При цьому попит на капусту дуже високий, що також провокує зростання цін.

На сьогодні білокачанна капуста в Україні пропонується в середньому на 36% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому гравці ринку не відкидають, що на початку наступного тижня ціни на цю продукцію можуть зрости ще більше. Проте вже за тиждень вони прогнозують суттєвий ціновий спад, коли на ринок почне масово надходити капуста пізніх сортів.

Раніше повідомлялося, що в Україні подешевшали помідори, картопля та інші овочі "борщового набору".

Також стало відомо, що Україна в січні-липні 2025 року експортувала 6,2 тис. тонн заморожених овочів на суму $6,1 млн. Найбільше українських морожених овочів протягом семи місяців цього року купували Німеччина (30,5%), Польща (24,1%) й Італія (10,6%).