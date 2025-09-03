БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні стрімко дорожчає капуста. За тиждень ціни зросли на 27%

В Україні з початку цього тижня почали підвищуватися ціни на білокачанну капусту. 

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit. 

Наразі фермери основних регіонів виробництва пропонують білокачанну капусту до продажу по 7-16 грн/кг, залежно від якості та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

За словами виробників, таке різке подорожчання пов'язано зі значним скороченням пропозиції даної продукції на ринку, оскільки багато господарств вже завершили сезон реалізації середніх сортів, а збирання врожаю пізнішої капусти поки розпочали поодинокі господарства. При цьому попит на капусту дуже високий, що також провокує зростання цін.

На сьогодні білокачанна капуста в Україні пропонується в середньому на 36% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому гравці ринку не відкидають, що на початку наступного тижня ціни на цю продукцію можуть зрости ще більше. Проте вже за тиждень вони прогнозують суттєвий ціновий спад, коли на ринок почне масово надходити капуста пізніх сортів.

Раніше повідомлялося, що в Україні подешевшали помідори, картопля та інші овочі "борщового набору".

Також стало відомо, що Україна в січні-липні 2025 року експортувала 6,2 тис. тонн заморожених овочів на суму $6,1 млн. Найбільше українських морожених овочів протягом семи місяців цього року купували Німеччина (30,5%), Польща (24,1%) й Італія (10,6%).

Знов Порошенко?
показати весь коментар
03.09.2025 20:16 Відповісти
Так так.
Ця диверсія планується прямо в катакомбах ліпецькой хвабрікі....
показати весь коментар
03.09.2025 20:22 Відповісти
Чого б це....
аааа!! Потужмену не доповіли!! а тоб він вже скликав Потужну нараду та наприймав стос Смарагдових указів
показати весь коментар
03.09.2025 20:21 Відповісти
Сім років мак не родив і голоду не робив! Так і капуста. Для приготування борщу правда потрібна... Хай верховна Зрада тепер її жере!
показати весь коментар
03.09.2025 20:31 Відповісти
А що лярва Мосейчук скаже?
Винен Порошенко чи Петро Олексійович ?
показати весь коментар
03.09.2025 20:35 Відповісти
якщо подорожчає білокачанна то хай їдять брокколі або брюссельську. Або врешті решт можна ж перебитися яловичиною
показати весь коментар
03.09.2025 20:50 Відповісти
"капуста" (зелена) завжди була в ціні....
показати весь коментар
03.09.2025 20:54 Відповісти
Дорога капуста - то розплата за вибір дешевої скумбрії.
показати весь коментар
03.09.2025 21:12 Відповісти

