Ціни на овочі борщового набору продовжують знижуватися. Що подешевшало найбільше?

Протягом минулого тижня в Україні подешевшали помідори, картопля та інші овочі "борщового набору".

Водночас огірки та солодкий перець навпаки подорожчали, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Також продовжили зростати ціни на цвітну та пекінську капусту та броколі.

При цьому оптові ціни цукрової кукурудзи вже опустилася нижче 10 грн за качан. У сергменті зелені подешевшали кріп і петрушка, натомість здорожчав салат.

В фруктовому сегменті спостерігається здешевшання малини та сливи/нектарину. В той же час ростуть ціни на лохину, персики та кавуни.

Діапазон цін на диню розширився, а виноград дешевшає уже п’ятий тиждень поспіль.

