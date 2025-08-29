Ціни на картоплю у Європі впали до мінімуму з 2021 року. У чому причина?
Ф’ючерси на картоплю для переробки з постачанням у квітні 2026 року на Європейській енергетичній біржі в Лейпцигу знизилися до 7,50 євро за тонну – найнижчого рівня з 2021 року.
Для порівняння, в середині березня, під час посадки, ціни коливалися в діапазоні 22–23 євро за тонну або втричі вище, повідомляють аналітики проекту EastFruit.
При цьому попит переробників на незафіксовані контрактами обсяги у Північно-Західній Європі нині майже нульовий.
Головна причина падіння – слабкий попит на тлі надлишкової пропозиції після розширення посівів. У Німеччині площі під картоплею зросли до 301 тис. га (+19 тис. га або +6,7% у річному обчисленні). Сукупно в Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах засіяно понад 650 тис. га (+8,3% до 2024 року).
Галузеві об’єднання закликають у 2026 році скоротити площі в Північно-Західній Європі на 15% для балансування ринку. Частину надлишків пропонують спрямувати на корм тваринам або на виробництво біогазу.
Раніше повідомлялось, що ціни на картоплю можуть різко впасти. У чому причина?
Зараз в Україні картопля коштує 25-28 гривень за кілограм. А в квітні вона буде коштувати 50+ грн.
Отак і живемо.
Може замовимо всією країною картопельки в Євросоюзі? З достовкою в Україну буде 2 гривні за кілограм навесні! Бо ці "бідні-нещасні селяни, яким треба платити стільки, скільки вони просять" вже задовбали з такими от цінами.
А якщо хтось не знає, на що "бідні-нещасні селяне" витрачають гроші, отримані на різниці між ціною та недоплаченою зарплатнею робітникам (з-за чого селяне масово їдуть на заробітки в ЄС), то ось: https://www.facebook.com/watch/?v=789936018392217 Мавзолей та наполеонівський саркофаг: ексклюзив з чернігівським фермером, який шокував усю країну