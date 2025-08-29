БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Ціни на продукти
1 585 2

Ціни на картоплю у Європі впали до мінімуму з 2021 року. У чому причина?

Ціни на картоплю в Європі впали до мінімуму з 2021 року

Ф’ючерси на картоплю для переробки з постачанням у квітні 2026 року на Європейській енергетичній біржі в Лейпцигу знизилися до 7,50 євро за тонну – найнижчого рівня з 2021 року.

Для порівняння, в середині березня, під час посадки, ціни коливалися в діапазоні 22–23 євро за тонну або втричі вище, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

При цьому попит переробників на незафіксовані контрактами обсяги у Північно-Західній Європі нині майже нульовий.

Головна причина падіння – слабкий попит на тлі надлишкової пропозиції після розширення посівів. У Німеччині площі під картоплею зросли до 301 тис. га (+19 тис. га або  +6,7% у річному обчисленні). Сукупно в Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах засіяно понад 650 тис. га (+8,3% до 2024 року).

Читайте також: Яблука в Україні стрімко дешевшають. Проте ціни залишаються удвічі вищими, ніж торік

Галузеві об’єднання закликають у 2026 році скоротити площі в Північно-Західній Європі на 15% для балансування ринку. Частину надлишків пропонують спрямувати на корм тваринам або на виробництво біогазу.

Раніше повідомлялось, що ціни на картоплю можуть різко впасти. У чому причина?

Автор: 

аграрії (1383) Європа (588) падіння (41) ціни (3681) фермер (267) фрукти (131)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все клас! занижені ціни на картоплю це для росіян а ми чкрез 2-3 місяці будемо її покупати в 3 лорога ОСЬ ПОБАЧИТЕ
показати весь коментар
29.08.2025 15:20 Відповісти
7.5 євро за тону = 36 копійок за кілограм. Це з поставкою, можна отримати в квітні 2026 року.
Зараз в Україні картопля коштує 25-28 гривень за кілограм. А в квітні вона буде коштувати 50+ грн.

Отак і живемо.

Може замовимо всією країною картопельки в Євросоюзі? З достовкою в Україну буде 2 гривні за кілограм навесні! Бо ці "бідні-нещасні селяни, яким треба платити стільки, скільки вони просять" вже задовбали з такими от цінами.

А якщо хтось не знає, на що "бідні-нещасні селяне" витрачають гроші, отримані на різниці між ціною та недоплаченою зарплатнею робітникам (з-за чого селяне масово їдуть на заробітки в ЄС), то ось: https://www.facebook.com/watch/?v=789936018392217 Мавзолей та наполеонівський саркофаг: ексклюзив з чернігівським фермером, який шокував усю країну
показати весь коментар
29.08.2025 18:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 