Ціни на картоплю у Європі впали до мінімуму з 2021 року. У чому причина?

Ф’ючерси на картоплю для переробки з постачанням у квітні 2026 року на Європейській енергетичній біржі в Лейпцигу знизилися до 7,50 євро за тонну – найнижчого рівня з 2021 року.

Для порівняння, в середині березня, під час посадки, ціни коливалися в діапазоні 22–23 євро за тонну або втричі вище, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

При цьому попит переробників на незафіксовані контрактами обсяги у Північно-Західній Європі нині майже нульовий.

Головна причина падіння – слабкий попит на тлі надлишкової пропозиції після розширення посівів. У Німеччині площі під картоплею зросли до 301 тис. га (+19 тис. га або +6,7% у річному обчисленні). Сукупно в Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах засіяно понад 650 тис. га (+8,3% до 2024 року).

Читайте також: Яблука в Україні стрімко дешевшають. Проте ціни залишаються удвічі вищими, ніж торік

Галузеві об’єднання закликають у 2026 році скоротити площі в Північно-Західній Європі на 15% для балансування ринку. Частину надлишків пропонують спрямувати на корм тваринам або на виробництво біогазу.

Раніше повідомлялось, що ціни на картоплю можуть різко впасти. У чому причина?