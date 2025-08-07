Ціни на картоплю можуть різко впасти. У чому причина?

Ціни на картоплю в Україні традиційно "просідають" на початку масового копання, бо врожай одночасно збирають багато господарств, які не мають сховищ для довготивалого зберігання.

Про це розповіла виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольга Самойліченко, передає EastFruit.

"Ціни на картоплю зазвичай обвалюють незареєстровані господарства, які не платять податки. Як правило, вони обробляють від 1 до 5 га землі, але їх багато, тож вони впливають на ціни", – пояснила вона.

Водночас представниця асоціації відзначає, що прогноз цін поточного сезону виглядає неоднозначно – з одного боку, масові продажі знову можуть опустити гуртову ціну, з іншого – на ринку очікується певний дефіцит картоплі, тож ціна триматиметься біля "імпортного" порогу у 20 грн за кілограм.

