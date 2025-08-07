В Україні п’ятий тиждень поспіль дешевшають сливи. Проте ціни на них на 50% вищі, ніж торік

Ціни на сливи в Україні продовжують стрімко знижуватися п'ятий тиждень поспіль, а з початку поточного тижня негативні цінові тенденції навіть посилилися.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Як зазначається, на внутрішньому ринку спостерігається надмірна пропозиція фруктів із місцевих господарств, при цьому попит місцевих оптових компаній на сливи дуже невисокий.

Так, сьогодні ціни на сливи з місцевих господарств варіюються в діапазоні 15-40 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партій, що в середньому на 29% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

При цьому спекотна сонячна погода сприяє інтенсивному дозріванню слив і водночас негативно відбивається на їхній якості, що також чинить додатковий тиск на ціни.

Втім, незважаючи на чергове здешевлення, на сьогодні сливи в Україні надходять у продаж у середньому на 50% дорожче, ніж на початку серпня минулого року.

При цьому садівники не виключають, що за обставин, що склалися, будуть змушені й надалі знижувати ціни.

Раніше в Українському гідрометеорологічному центрі заявили що погода в Україні впродовж липня була переважно малосприятливою для формування урожаю пізніх сільськогосподарських культур, городини та овочевих культур.

Перед тим стало відомо, що в останні роки ціни на продовольчі товари в Україні зблизилися з рівнем цін у країнах Європейського Союзу, а цього року навіть перевищили рівень країн-сусідів щодо низки товарів. При цьому зростання цін на продукти в Україні за останні роки було значно швидшим, ніж у ЄС.

До того повідомлялося, що Україна цього сезону залишилася без персиків через заморозки.