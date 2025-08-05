Спекотна та дощова погода в липні ускладнила формування врожаю в Україні

Погода в Україні впродовж липня була переважно малосприятливою для формування урожаю пізніх сільськогосподарських культур, городини та овочевих культур.

Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

Як зазначається, в південних, східних, більшості центральних областей України умови були несприятливі через тривалий період спекотної погоди та дефіцит опадів. Так упродовж одного дня максимальна температура в південних та місцями у східних областях підвищувалася до +40°С.

При цьому дощі були дуже нерівномірними по території країни. Територією багатьох районів західних, центральних та північних областей пройшли активні атмосферні фронти, які обумовили місцями сильні дощі у супроводі гроз та штормового вітру, подекуди спостерігався град різного діаметру. Було відмічено історично велику кількість опадів, як добового максимуму, так і їхньої суми за місяць у західних та північних областях.

"Погодні умови завдали збитків сільськогосподарським посівам (зливами та градом побите листя рослин кукурудзи, соняшнику, відмічалося полягання незібраних посівів ранніх зернових), спостерігалося підвищення рівня води у річках, підтоплення господарських будівель, обрив ліній електропередачі, падіння дерев. Водночас на решті території країни було сухо або кількість опадів була незначною, тривав жорсткий дефіцит опадів. Такі умови призвели до посилення та поширення повітряно-ґрунтової засухи", – сказано в повідомленні.

Поєднання високих температур повітря та ґрунту, засухи та суховіїв негативно вплинуло на ріст та розвиток пізніх культур.

У південних, центральних, східних областях у кукурудзи, соняшника, гречки та сої відмічалося передчасне підсихання листків нижнього ярусу та скручування листків верхнього ярусу, засихання листків у зеленому стані, місцями повне засихання рослин, спостерігалися опіки у рослин овочевих культур.

Для бульбокоренеплодів (цукровий буряк, картопля) умови були несприятливими через високі температури ґрунту на глибині 10 см, які у денні години підвищувалися до плюс +25°С і вище, що стримувало або припиняло ріст бульб картоплі та приріст ваги кореню буряків.

Втім, окремі сильні зливи, часом з градом та шквалами, у західних та північних областях спричинили пошкодження посівів сільськогосподарських культур різного ступеню (локальне полягання посівів, осипання плодів плодових дерев, пошкодження городніх культур, інтенсивний ріст бур'янів та поширення грибкових хвороб) та унеможливлювали проведення вчасного збору урожаю ранніх хлібів.

Раніше повідомлялося, що Україна цього сезону залишилася без персиків через заморозки.

Пізніше Міністерство аграрної політики та продовольства спрогнозувало зниження врожаю пшениці через погану погоду.