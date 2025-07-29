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Новини
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Україна цього сезону залишилася без персиків через заморозки, – EastFruit

Україна цього сезону через замороки залишилася без персиків

В Україні цього сезону внаслідок значних втрат від весняних заморозків продаються переважно імпортні кісточкові фрукти.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

"Цього року українці майже не побачать вітчизняного персика на полицях. Більше 90% фруктів – імпорт. Це реальність", – заявив директор компанії GreenTechnologyLtd Дмитро Остапенко.

Він зазначив,що ситуація демонструє глибші структурні проблеми: низький рівень захисту садів, відсутність державної підтримки та недостатній рівень впровадження сучасних технологій. Таким чином, Україна втрачає не лише урожай, але й ринкові можливості.

При цьому кліматичні умови України дозволяють вирощувати високоякісний персик і нектарин, конкуруючи з Італією, Іспанією чи Грецією

"Ми могли б витісняти імпорт хоча б у сезон – у липні-вересні. Але маємо визнати: у нас просто немає для цього системної підтримки", – зауважив Остапенко.

За його словами, через втрату урожаю Україна недоотримує валютні надходження, втрачає робочі місця, а внутрішній ринок залишається залежним від зовнішніх поставок. Разом із тим українські виробники, які залишилися на ринку після таких сезонів, не мають змоги відновити потенціал без сторонньої підтримки.

У травні повідомлялося, що дві потужні хвилі приморозків залишили без урожаю більшість власників черешневих, вишневих, абрикосових і персикових садів в Україні.

Пізніше Міністерство аграрної політики та продовольства спрогнозувало зниження врожаю пшениці через погану погоду.

До того стало відомо, що темпи жнив в Україні відстають від минулорічних у чотири рази.

Автор: 

урожай (538) фрукти (120)


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Казав пріснопам"ятний Азіров - аби капуста вродила!
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29.07.2025 19:54 Відповісти
У без абрикос,у меня в саду точно нет.
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29.07.2025 19:54 Відповісти
Ну, я ж не лох - в мене є
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29.07.2025 19:57 Відповісти
Абрикоси, абрикосами, погода, погодою, але якщо в гас будуть латифундисти типу Яковишина, які будують собі мавзолеї, а не фермери, то невідомо які будуть і врожаї і чого, а от ціни на сільгосппродукцію точно будуть вищими за європейські.
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29.07.2025 20:07 Відповісти
Персики будуть. І можливо, що навіть дешевше ніж були б українські.
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29.07.2025 20:31 Відповісти

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