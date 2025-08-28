Яблука в Україні стрімко дешевшають. Проте ціни залишаються удвічі вищими, ніж торік

Українські садівники продовжують знижувати відпускні ціни на тлі низького попиту та збільшення пропозиції яблук осінніх сортів.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що наразі оптові партії якісних яблук продаються по 30–40 грн/кг ($0,72–0,97/кг), що в середньому на 12% менше, ніж наприкінці минулого тижня.

Поуи що на продаж здебільшого надходять яблука осінніх сортів, які не придатні для тривалого зберігання, тому садівники прагнуть реалізувати їх у максимально стислі терміни та знижують опускні ціни на цю продукцію.

Втім, попри поточне здешевлення, ціни залишаються удвічі вищими, ніж рік тому, що пояснюється зниженням валового збору яблук у країні.

