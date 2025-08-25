Ціни на лохину в Україні зростають третій тиждень поспіль: вони вже на 50% вищі за минулорічні. ІНФОГРАФІКА
На українському ринку продовжується підвищення цін на лохину через скорочення пропозиції на тлі активного попиту.
Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Зазначається, що більшість виробників уже завершили сезон збирання врожаю ранніх і середніх сортів, відтак коли продавці пізніх скористалися нагодою підняти прайси.
За тиждень відпускні ціни зросли в середньому на 14% – до 170-240 грн/кг ($4,12–5,82/кг). У річному вимірі лохина коштує приблизно на 53% дорожче, ніж на цю ж дату торік, а учасники ринку очікують подальшого зростання цін.
Раніше повідомлялось, що ціни на продукти в Україні зросли за рік майже на чверть: Що подорожчало найбільше?
