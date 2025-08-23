БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Ціни на продукти
1 424 27

Ціни на продукти зросли за рік майже на чверть: Що подорожчало найбільше?

Яблука й свинина подорожчали найбільше з початку року

За підсумками липня, середні ціни на продовольство в Україні з були на 22,6% вищі, ніж торік.

З початку року харчі подорожчали на 9,3%, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані Держстату.

В розрізі продуктового кошика, з початку року найбільше подорожчали  яблука (на143% – до 85,6 грн/кг) та м’ясо: свинина (на30,9% – до 241,93 грн/кг), філе куряче (на 26,6% – до 218,21 грн/кг), тушки курячі (на 24,9% –до 115,55 грн/кг).

Водночас яловичина та ковбаси варені першого ґатунку дорожчали відчутно повільніше, порівняно з іншою м’ясною групою, – на 14,1% (до 329,33 грн/кг) та на 11,5% (до 201,47 грн/кг) відповідно.

Борошно пшеничне подорожчало на 8,9% – до 21,75 грн/кг. Відповідно зросли ціни на хліб: пшеничний з борошна вищого ґатунку – на 12,7% (58,51 грн/кг), пшеничний з борошна першого ґатунку – на 8,9% (46,31 грн/кг), житньо-пшеничний – на 6,4% (47,99 грн/кг), батон – на 6% (29,45 грн/кг).

Соняшникова олія подорожчала на 11,4% (до 81,02 грн/л). Цукор навпаки подешевшав на 1,4% (жл 32,68 грн/кг). Масло вершкове подорожчало на 5,3% – до 107,65 грн за пачку вагою 200 г, а макарони зросли в ціні на 5,5% – до 35,63 грн/кг.

Читайте також: Пекарі попередили українців про підвищення цін на хліб ще на 20% до кінця року

У молочній категорії молоко подорожчало на 3,2% (до 47,1 грн/кг), сири м’які жирні – 5,1% (до 228,41 грн/кг), а сметана – на 5,8% (до 138,46 грн/кг).

Ціни на алкогольні напої також помірно зростали: горілка подорожчала на 2,9% (119,85 грн/ 0,5 л), пиво вітчизняне – на 7,9% (36,67 грн/0,5 л), а вино столове вітчизняне – на 6,4% (121,13 грн/0,75 л).

Загалом, лише декілька позицій здешевшали з початку року. Зокрема, цукор (на 1,4%, до 32,68 грн/кг), яйця (на 15,2%, до 54,5 грн/десяток), капуста білокачанна (на 37,3%, до 21,33 грн/кг), картопля – (на 16,3%, 24,89 грн/кг) та рис – (на 2%, до 54,96 грн/кг).

Раніше повідомлялось, що інфляція почала цикл сповільнення, зниження цін у липні перевищило прогноз, – НБУ.

Автор: 

продукти (821) зростання (100) Україна (29) ціни (3670) харчування (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Гірше не буде. Як там цибулька? Дебіли ще не наїлися? В як там борщовий набір мосєйсучки? Злешевшав?
показати весь коментар
23.08.2025 15:18 Відповісти
+10
Дякую за нагадування. Без 73% цього б ніколи не сталося і нарід має завдячувати їх вибору. Також має пам'ятати, що це ще далеко не кінець.
показати весь коментар
23.08.2025 15:25 Відповісти
+10
Та нехай ростуть ці ціни ... бо "мудрий нарід73%" добре знає, що 21 квітня 2019 року в Україні настав "кінець епохи бідності"!

Бажаю ЗЕЛЯбобикам гарних покупок ... вже 7-й рік бажаю!
показати весь коментар
23.08.2025 15:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гірше не буде. Як там цибулька? Дебіли ще не наїлися? В як там борщовий набір мосєйсучки? Злешевшав?
показати весь коментар
23.08.2025 15:18 Відповісти
Дякую за нагадування. Без 73% цього б ніколи не сталося і нарід має завдячувати їх вибору. Також має пам'ятати, що це ще далеко не кінець.
показати весь коментар
23.08.2025 15:25 Відповісти
Влада має контролювати націнки які роблять торгові мережі. Виробники продають картоплю по 5 грн а торгові мережі по 30грн. Під час війни ціноутворення має бути контрольоване, торгові мережі мають зменшити націнки до граничних встановлених урядом! А уряду в Україні немає, уряд нікчемний був і є досі!
показати весь коментар
23.08.2025 15:37 Відповісти
В Білорусі контролюють. Замість картоплі *** сосуть. Як тільки влада лізе контролювати ціни, одразу контрольовані продукти зникають з продажу, тому що ніхто не буде торгувати собі в збиток або в нуль.
показати весь коментар
23.08.2025 15:57 Відповісти
Під час війни ціни мають бути регульованими!
показати весь коментар
23.08.2025 16:17 Відповісти
Хочеться стоятм в чергах і купувати втридорога "з-під поли"?
показати весь коментар
23.08.2025 16:19 Відповісти
За те нареготались,до сльоз ... .
показати весь коментар
23.08.2025 15:45 Відповісти
Усі ж багаті. Епоха бідності вже давно скінчилася. Українці ж запливли жирком, як і обіцяв зебанат.
показати весь коментар
23.08.2025 15:22 Відповісти
Зараз орденоносиця Наталя Мосейчук-Скабєєва з г+г розповість, що ціни на продукти в Україні зросли через те, що студенти протестували.

А в неділю, Наталя візьме двогодинне інтерв'ю в картонної коробки.

І 🐏🐑 будуть дивитися з великою цікавістю.
показати весь коментар
23.08.2025 15:29 Відповісти
Ціни на продукти зросли за рік майже на чверть відкати "зеграбіжникам при владі" за рік зросли на четверть)))
показати весь коментар
23.08.2025 15:29 Відповісти
Та нехай ростуть ці ціни ... бо "мудрий нарід73%" добре знає, що 21 квітня 2019 року в Україні настав "кінець епохи бідності"!

Бажаю ЗЕЛЯбобикам гарних покупок ... вже 7-й рік бажаю!
показати весь коментар
23.08.2025 15:31 Відповісти
Так жеж зубожіння закінчилось, розбагатівший нарід можєт сібє пазволіть)
показати весь коментар
23.08.2025 15:59 Відповісти
а шо , скумбрії по 8 вже не буде ?! (((
показати весь коментар
23.08.2025 15:37 Відповісти
Горілка 120 грн пів- літра! - ми то попили! - дітей жалко
показати весь коментар
23.08.2025 16:03 Відповісти
А то что ты ольгинский тролль совсем тебя не жалко
показати весь коментар
23.08.2025 16:22 Відповісти
Довго думав - чи осяйнуло як грім серед ясного неба?
показати весь коментар
23.08.2025 16:26 Відповісти
Ты даже не поняло где спалилось 😁
показати весь коментар
23.08.2025 17:00 Відповісти
Насипай і багато не тринди - слідопит
показати весь коментар
23.08.2025 17:03 Відповісти
Яйця по 170 гр. за кілограм по за конкуренцією.
показати весь коментар
23.08.2025 16:30 Відповісти
Епоха бідності скінчилася! Настала епоха реального піввареника і намазування на хліб вечірніх хриплосиків! "Хуже нє будєт" кричали вони, "хоть паржом" заходились реготом, "зате не барига" били себе п'ятою в груди, "якщо щось піде не так, то ми єго снєсьом" грізно хрюкали вони...
І що? І де?
Зате тепер "я за нєво нє галасавал" мичить воно, "я взагалі на вибори не ходив" гордо бекає воно, "я спортив бюлетень" патріотично кукурікає воно... І... Продовжує звинувачувати у всьому "клятого папєрєдніка", озлоблений на трампонівську Америку і повільну Європу, ховається від ТЦК і сподівається, що ХТОСЬ все виправить....

Добре, що я вже довго живу і більша частина життя позаду, але все ж сподіваюсь, що побачу на власні очі крах московії!
показати весь коментар
23.08.2025 16:31 Відповісти
Ціни, ціни. Кінець бідності. А не тому що придурки обрали квартал- каганат, ще й будуть ділити територію з кацапстаном, розсусолювати про якісь гарантії безпеки.Поки та Молдова піде в ЄС.
показати весь коментар
23.08.2025 16:52 Відповісти
Є аксіома,перевірена численними соціальними дослідженями - ціни ростуть прямо пропорційно росту корупціі.Біда в тому,що під кінець ріст стає лавинообразним і закінчується гіперінфляцією.Влада перша починає красти.бо - по перше - їй є що красти і - по друге - вона краще бачить перспективу тобто знає чим то скінчиться...Якби ж то на верх попала людина чесна...хоч би відносно...але судячи як наші найвищі можновладці скуповують маєтки,бізнеси за кордоном...
показати весь коментар
23.08.2025 16:59 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 