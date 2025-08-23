Ціни на продукти зросли за рік майже на чверть: Що подорожчало найбільше?

За підсумками липня, середні ціни на продовольство в Україні з були на 22,6% вищі, ніж торік.

З початку року харчі подорожчали на 9,3%, повідомляє БізнесЦензор із посиланням на дані Держстату.

В розрізі продуктового кошика, з початку року найбільше подорожчали яблука (на143% – до 85,6 грн/кг) та м’ясо: свинина (на30,9% – до 241,93 грн/кг), філе куряче (на 26,6% – до 218,21 грн/кг), тушки курячі (на 24,9% –до 115,55 грн/кг).

Водночас яловичина та ковбаси варені першого ґатунку дорожчали відчутно повільніше, порівняно з іншою м’ясною групою, – на 14,1% (до 329,33 грн/кг) та на 11,5% (до 201,47 грн/кг) відповідно.

Борошно пшеничне подорожчало на 8,9% – до 21,75 грн/кг. Відповідно зросли ціни на хліб: пшеничний з борошна вищого ґатунку – на 12,7% (58,51 грн/кг), пшеничний з борошна першого ґатунку – на 8,9% (46,31 грн/кг), житньо-пшеничний – на 6,4% (47,99 грн/кг), батон – на 6% (29,45 грн/кг).

Соняшникова олія подорожчала на 11,4% (до 81,02 грн/л). Цукор навпаки подешевшав на 1,4% (жл 32,68 грн/кг). Масло вершкове подорожчало на 5,3% – до 107,65 грн за пачку вагою 200 г, а макарони зросли в ціні на 5,5% – до 35,63 грн/кг.

Читайте також: Пекарі попередили українців про підвищення цін на хліб ще на 20% до кінця року

У молочній категорії молоко подорожчало на 3,2% (до 47,1 грн/кг), сири м’які жирні – 5,1% (до 228,41 грн/кг), а сметана – на 5,8% (до 138,46 грн/кг).

Ціни на алкогольні напої також помірно зростали: горілка подорожчала на 2,9% (119,85 грн/ 0,5 л), пиво вітчизняне – на 7,9% (36,67 грн/0,5 л), а вино столове вітчизняне – на 6,4% (121,13 грн/0,75 л).

Загалом, лише декілька позицій здешевшали з початку року. Зокрема, цукор (на 1,4%, до 32,68 грн/кг), яйця (на 15,2%, до 54,5 грн/десяток), капуста білокачанна (на 37,3%, до 21,33 грн/кг), картопля – (на 16,3%, 24,89 грн/кг) та рис – (на 2%, до 54,96 грн/кг).

Раніше повідомлялось, що інфляція почала цикл сповільнення, зниження цін у липні перевищило прогноз, – НБУ.