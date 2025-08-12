Інфляція почала цикл сповільнення, зниження цін у липні перевищило прогноз, – НБУ

Споживча інфляція у липні уповільнилася до 14,1% річних, порівняно з липнем минулого року, а у порівнянні з червнем ціни навіть знизилися на 0,2%.

Фактична траєкторія інфляції виявилася нижчою за липневий прогноз НБУ насамперед через швидше здешевшання овочів на тлі надходження нового врожаю, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що у продовольчому кошику сповільнилося подорожчання борошна та круп, натомість швидше зростали ціни на м’ясо (через вищі витрати та скорочення поголів’я), подорожчали фрукти після весняних заморозків і яйця.

Зростання цін на оброблені продукти уповільнилося до 18% за рік, зокрема сповільнилося зростання на хліб, олію, безалкогольні напої та окремі молочні товари. Вершкове масло дорожчало повільніше, ніж раніше, але більше за прогноз.

Інфляція послуг знизилася до 14% на тлі слабшого тиску ринку праці, а в непродовольчому сегменті зростання цін уповільнилося до 3,2% із поглибленням здешевлення одягу та взуття, зазначають у Нацбанку

Паливо зростало швидше чим очікувалось (+6,7% р/р), що НБУ пов’язує з відкладеним ефектом послаблення гривні до євро в попередні періоди.

"Прогноз НБУ передбачає подальше зниження інфляції як до кінця цього року, так і в наступні періоди. Зниженню інфляції сприятимуть, зокрема, заходи монетарної політики, поступове нарощування врожаїв та помірний зовнішній ціновий тиск", – додали у Нацбанку.

Раніше повідомлялось, що НБУ прогнозує зниження продовольчої інфляції найближчим часом завдяки новому врожаю.