Ціни у липні знизилися вперше з початку року. Що подешевшало найбільше?

У липні 2025 року споживчі ціни знищилися на 0,2%, порівняно із попереднім місяцем.

У річному обчисленні, порівняно із липнем 2024 року, ціни зросли на 14,1%, свідчать дані Держстату.

Базова інфляція у липні, порівняно із червнем, становила 0,3%, а за рік – 11,7%.

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у липні знизилися на 1,1%. Найбільше подешевшали овочі (на 23,9%) та цукор (на 2,8%). Водночас на 1,7-0,3% зросли ціни на фрукти, яйця, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, сало, хліб, рибу та продукти з риби, сири, рис, продукти переробки зернових, соняшникову олію, молоко, кисломолочну продукцію.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, зокрема на тютюнові вироби – на 2,6%.

Водночас одяг і взуття подешевшали на 4,6%, зокрема, одяг – на 5,2%, взуття – на 4%.

Ціни на транспорт зросли на 1,6% в основному через подорожчання палива та мастил на 4,1%, додає Держстат.

Як повідомлялося, за даними Держстату, інфляція на споживчому ринку в червні 2025 року, порівняно із попереднім місяцем, уповільнилася до 0,8% після зростання цін на 1,3% у травні. У річному обчисленні, порівняно із червнем 2024 року, ціни зросли на 14,3%.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року інфляція прискорилася до 12%.

За підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%. За даними Держстату, за 2022 рік споживчі ціни зросли на 26,6%.