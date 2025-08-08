БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Ціни у липні знизилися вперше з початку року. Що подешевшало найбільше?

Ціни у липні знизилися вперше з початку року, – Держстат

У липні 2025 року споживчі ціни знищилися на 0,2%, порівняно із попереднім місяцем.

У річному обчисленні, порівняно із липнем 2024 року, ціни зросли на 14,1%, свідчать дані Держстату.

Базова інфляція у липні, порівняно із червнем, становила 0,3%, а за рік – 11,7%.

Інфляція у липні 2025 року

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у липні знизилися на 1,1%. Найбільше подешевшали овочі (на 23,9%) та цукор (на 2,8%). Водночас на 1,7-0,3% зросли ціни на фрукти, яйця, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, сало, хліб, рибу та продукти з риби, сири, рис, продукти переробки зернових, соняшникову олію, молоко, кисломолочну продукцію.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, зокрема на тютюнові вироби – на 2,6%.

Водночас одяг і взуття подешевшали на 4,6%, зокрема, одяг – на 5,2%, взуття – на 4%.

Ціни на транспорт зросли на 1,6% в основному через подорожчання палива та мастил на 4,1%, додає Держстат.

Як повідомлялося, за даними Держстату, інфляція на споживчому ринку в червні 2025 року, порівняно із попереднім місяцем, уповільнилася до 0,8% після зростання цін на 1,3% у травні. У річному обчисленні, порівняно із червнем 2024 року, ціни зросли на 14,3%.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року інфляція прискорилася до 12%.

За підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%. За даними Держстату, за 2022 рік споживчі ціни зросли на 26,6%.

інфляція (775) продукти (819) ціни (3641) Держстат (1446)


Топ коментарі
+7
Оцю маячню писала людина, що жодного разу не була в магазині.
показати весь коментар
08.08.2025 16:24 Відповісти
+2
жируємо
показати весь коментар
08.08.2025 16:24 Відповісти
+1
Єдине, що стабільно дешевшає при зеленському, це людське життя.
показати весь коментар
08.08.2025 16:58 Відповісти
