Пекарі попередили українців про підвищення цін на хліб ще на 20% до кінця року

Хлібобулочні вироби в 2025 році продовжать дорожчати, до кінця року ціни на них можуть зрости ще на 15-20%.

Про це директор ТОВ "Київхліб" Юрій Левченко розповів під час конференції "Хліб.ua", передає Інтерфакс-Україна.

"На 2025 рік ми бачимо тенденцію до подорожчання продукції. Це зрозуміло, тому що зросли затрати, насамперед на сировину, тобто борошно, на енергоносії, заробітна плата зросла. До кінця року, гадаю, будуть кроки в бік подорожчання. До кінця року воно становитиме 15-20%", – сказав Левченко.

Директор "Київхліба" поскаржився,що більшість хлібопекарів працюють на межі рентабельності, а деякі навіть у мінусі.

Водночас він визнав, що після зростання цін на 20% минулого року змінилися вподобання покупців. Зокрема, зростає попит на хліби простих рецептур, а продажі пшеничних, булочних і здобних виробів падають. Тобто, за його словами, попит на більш маржинальні продукти в тоннах зменшується.

Серед основних проблем галузі експерт назвав вимивання обігових коштів у переробних підприємств через низьку рентабельність виробництва, енергетичну залежність, зниження купівельної спроможності українців, логістичні складнощі, обмеження експорту, а також конкуренцію з боку ФОПів.

Як повідомлялося, у сезоні-2025/2026 років також очікується дефіцит українського жита, що додатково впливатиме на подорожчання житнього хліба.