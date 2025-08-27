БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Держава запровадить гранти на будівництво овочесховищ, – "слуга народу" Чернявський

Мінекономіки планує запустити з 2026 року нову програму безповоротної підтримки для будівництва овочесховищ.

Про це заступник голови аграрного комітету ВР Степан Чернявський ("Слуга народу") повідомив в інтерв’ю виданню Agropolit.com.

За його словами, щороку на програму планують спрямовувати близько 200 млн грн.

"Гранти надаватимуться в обсязі до 30% вартості проєкту, але не більше 20 млн грн за умови співфінансування з боку отримувача. Йдеться про будівництво нових овочесховищ місткістю від 3000 тонн", – зазначив Чернявський.

Читайте також: В Україні планують запустити програму будівництва овочесховищ, – Мінагрополітики

Поряд з цим, також передбачені вимоги до створення робочих місць:

  • для потужностей 3000–6000 тонн – щонайменше 12 постійних робочих місць,
  • для сховищ понад 6000 тонн – не менше 60 працівників.

"Термін реалізації проєкту має становити не менше 6 і не більше 18 місяців з моменту отримання гранту", – додав він.

Раніше повідомлялось, що Кабмін розширив програму пільгових кредитів "5-7-9%" на будівництво овочесховищ.

аграрії (1379) депутат (128) будівництво (2262) сховище (57) фермер (264) фрукти (128)
