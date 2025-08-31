Німеччина стала лідером серед покупців українських заморожених овочів

Україна в січні-липні 2025 року експортувала 6,2 тис. тонн заморожених овочів на суму $6,1 млн. Найбільше українських морожених овочів протягом семи місяців цього року купували Німеччина (30,5%), Польща (24,1%) й Італія (10,6%).

Про це повідомляє AgroTimes із посиланням на дані Державної митної служби.

Імпорт морожених овочів за цей період склав 7,6 тис. тонн, на що було витрачено $10,1 млн.

Морожені овочі протягом семи місяців 2025 року Україна купувала головним чином у Польщі (73,4%), Бельгії (14,1%) та Іспанії (3,5%).

Як повідомлялося, Україна в 2024 році вперше стала світовим лідером за показником чистого експорту замороженої малини, випередивши Польщу й багаторічного лідера цього сегменту – Сербію. 10 років тому Україна практично не експортувала цю ягоду.