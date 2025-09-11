В Україні різко подешевшала капуста: ціни вже на 50% нижчі за торішні

На українському ринку стрімко дешевшає білокачанна капуста.

За перший тиждень вересня відпускні ціни на неї знизилися в середньому на 19% і становлять 6-12 грн/кг, повідомляють аналітики EastFruit.

Ключовий чинник падіння цін – масовий вихід на ринок пізніх сортів. Водночас погода цього сезону негативно позначилася на якості продукції: через тривалу посуху на полях поширилися хвороби та шкідники, що призвело до розтріскування качанів і зменшило частку капусти, придатної до довгострокового зберігання. Через це виробники змушені оперативно реалізовувати такі партії, що посилює тиск на ціни, вказують аналітики.

При цьому наразі ціни на білокачанну капусту в Україні в середньому на 50% нижчі, ніж у цей самий період минулого року.

Водночас частина виробників очікує, що здешевшання носить тимчасовий характер. Адже після вичерпання пропозиції капусти, не придатної до закладки, ринок ймовірно частково стабілізується.

Читайте також: В Україні подешевшали тепличні огірки: ціни майже на третину нижчі, ніж торік

Раніше повідомлялось, на початку вересня капуста дорожчала, оскільки збирання врожаю пізнішої капусти на той час розпочали лише поодинокі господарства.