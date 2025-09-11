В Україні різко подешевшала капуста: ціни вже на 50% нижчі за торішні
На українському ринку стрімко дешевшає білокачанна капуста.
За перший тиждень вересня відпускні ціни на неї знизилися в середньому на 19% і становлять 6-12 грн/кг, повідомляють аналітики EastFruit.
Ключовий чинник падіння цін – масовий вихід на ринок пізніх сортів. Водночас погода цього сезону негативно позначилася на якості продукції: через тривалу посуху на полях поширилися хвороби та шкідники, що призвело до розтріскування качанів і зменшило частку капусти, придатної до довгострокового зберігання. Через це виробники змушені оперативно реалізовувати такі партії, що посилює тиск на ціни, вказують аналітики.
При цьому наразі ціни на білокачанну капусту в Україні в середньому на 50% нижчі, ніж у цей самий період минулого року.
Водночас частина виробників очікує, що здешевшання носить тимчасовий характер. Адже після вичерпання пропозиції капусти, не придатної до закладки, ринок ймовірно частково стабілізується.
Раніше повідомлялось, на початку вересня капуста дорожчала, оскільки збирання врожаю пізнішої капусти на той час розпочали лише поодинокі господарства.
