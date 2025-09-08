БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Україні подешевшали тепличні огірки: ціни майже на третину нижчі, ніж торік

В Україні подешевшали тепличні огірки

На початку осені на ринку тепличних огірків в Україні спостерігається нетипова для сезону динаміка, оскільки виробники знижують відпускні ціни через суттєве зростання пропозиції, тоді як торговельна активність лишається стриманою.

За підсумками першого тижня вересня відпускні ціни на тепличні огірки на внутрішньому ринку зменшилися в середньому на 16% і становлять 20-40 грн/кг ($0,48–0,97/кг), повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами продавців, здешевлення було очікуваним, оскільки щодня зростає пропозиція огірків другого обороту, тоді як попит залишається відносно низьким.

Додатково пропозицію підживлюють сприятливі погодні умови практично по всій країні. Уникнути падіння цін тепличним комбінатам не вдалося навіть попри помітне зниження конкуренції з боку продукції відкритого ґрунту.

Читайте також: Ціни на картоплю у Європі впали до мінімуму з 2021 року. У чому причина?

Наразі ціни на тепличні огірки в середньому на 27% нижчі, ніж на початку вересня минулого року. Водночас учасники ринку не відкидають можливих змін ринкової ситуації найближчим часом.

Раніше повідомлялось, що в Україні почали дорожчати тепличні помідори. Проте ціни все ще на 25% менші, ніж торік.

ото заживемо! Колись азаров про зниження цін на капусту белькотів,а тепер про огірки.
