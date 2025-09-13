"Ціни на яблука в Україні ніколи не повернуться до 5 гривень за кілограм": експерт назвав причини

Яблука в Україні більше ніколи не коштуватимуть 5 гривень за кілограм. Причина не лише в інфляції, а й у збільшенні експорту цього фрукта.

Про це президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник розповів в інтерв'ю SEEDS.

Він зазначив, що навіть за вдалого сезону коридор внутрішніх цін складе 30-40 грн/кг, а у великих мережах нині середня ціна близько 38 грн/кг. Хоча урожай цього року трохи кращий за торішній, але вирішальною стала експортна складова.

"Цього року, я думаю, яблука будуть по гривень 30-35, 40 – це остаточна ціна. Тобто не 70, і не 100 гривень за кілограм, як було не так давно", – додав Баштанник.

Експорт, за його словами, балансує ринок і не дає надлишковій пропозиції обвалити ціну, відсіює ситуативних продавців, а професійні садівники все більше працюють на зовнішні ринки.

В результаті це підтримує вищу ціну всередині країни, але водночас підтягує якість. Якщо експортна ціна близько 40 грн/кг, внутрішня не може бути 20 грн/кг, інакше модель не працює, підсумував Баштанник.

Раніше повідомлялось, що в Україні різко подешевшала капуста, а ціни вже на 50% нижчі за торішні. Ключовий чинник падіння цін – масовий вихід на ринок пізніх сортів.