Зеленский с командой и первой леди прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской и командой прибыли в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, первом саммите на уровне лидеров нашей Коалиции за возвращение детей и ежегодном саммите Крымской платформы.
Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что саммит Крымской платформы в 2025-м впервые состоится на глобальной площадке, "чтобы подчеркнуть глобальность изменений, которые были вызваны этой войной - войной, которую Россия начала в Крыму".
"Мы помним корни российской агрессии. Мы делаем все, чтобы остановить войну. Мы работаем, чтобы гарантировать безопасность долгосрочно для всех украинских детей. Нужна поддержка партнеров. И такая новая поддержка точно станет результатом этой дипломатической недели. Запланированы почти два десятка встреч. Впереди насыщенные несколько дней. Украина должна стать сильнее", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Щоб залякати всіх, хто насмілився розслідувати корупцію Зеленського, пси Малюка і Кравченка два місяці тримають за гратами НАБУшника та його літнього батька. Тварини Зеленського ламали сина, фізично знущаючись з хворого 65-ти річного батька. Повторюся, допоки українці тримають фронт, Зеленський за їх спинами будує корупційну малоросію" Джерело: https://censor.net/ua/n3575589
А тепер, он як його понесло проти ******!!??
Коли він правду каже??