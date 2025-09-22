Зеленский с командой и первой леди прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской и командой прибыли в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, первом саммите на уровне лидеров нашей Коалиции за возвращение детей и ежегодном саммите Крымской платформы.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что саммит Крымской платформы в 2025-м впервые состоится на глобальной площадке, "чтобы подчеркнуть глобальность изменений, которые были вызваны этой войной - войной, которую Россия начала в Крыму".

"Мы помним корни российской агрессии. Мы делаем все, чтобы остановить войну. Мы работаем, чтобы гарантировать безопасность долгосрочно для всех украинских детей. Нужна поддержка партнеров. И такая новая поддержка точно станет результатом этой дипломатической недели. Запланированы почти два десятка встреч. Впереди насыщенные несколько дней. Украина должна стать сильнее", - подчеркнул президент.

