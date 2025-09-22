РУС
Зеленский с командой и первой леди прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

22 сентября президент Зеленский прилетел в Нью-Йорк

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской и командой прибыли в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН, первом саммите на уровне лидеров нашей Коалиции за возвращение детей и ежегодном саммите Крымской платформы.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что саммит Крымской платформы в 2025-м впервые состоится на глобальной площадке, "чтобы подчеркнуть глобальность изменений, которые были вызваны этой войной - войной, которую Россия начала в Крыму".

"Мы помним корни российской агрессии. Мы делаем все, чтобы остановить войну. Мы работаем, чтобы гарантировать безопасность долгосрочно для всех украинских детей. Нужна поддержка партнеров. И такая новая поддержка точно станет результатом этой дипломатической недели. Запланированы почти два десятка встреч. Впереди насыщенные несколько дней. Украина должна стать сильнее", - подчеркнул президент.

+3
А в цей час Тімур Міндіч в Австрії та його зЄльона ******* у Києві + вовка з Єрмаком у США обісралися новими показниками у справі МЕНДІЧ-гейту ...
22.09.2025 23:18 Ответить
+1
З двома футбольними командами і симфонічним оркестром (по кількості холуїв)?
22.09.2025 23:19 Ответить
Ще раз напишіть, не всі прочитали попередню новину.
22.09.2025 23:18 Ответить
та ні тут же текст САМОГО!!! Єрмак каже Литвину- пиши пиши пиши хоч що-небудь, забивай тему розкрутки МІНДІЧ-гейту у Києві
22.09.2025 23:23 Ответить
це хіба не бомба-текст

Щоб залякати всіх, хто насмілився розслідувати корупцію Зеленського, пси Малюка і Кравченка два місяці тримають за гратами НАБУшника та його літнього батька. Тварини Зеленського ламали сина, фізично знущаючись з хворого 65-ти річного батька. Повторюся, допоки українці тримають фронт, Зеленський за їх спинами будує корупційну малоросію" Джерело: https://censor.net/ua/n3575589
22.09.2025 23:27 Ответить
А в цей час Тімур Міндіч в Австрії та його зЄльона ******* у Києві + вовка з Єрмаком у США обісралися новими показниками у справі МЕНДІЧ-гейту ...
22.09.2025 23:18 Ответить
З двома футбольними командами і симфонічним оркестром (по кількості холуїв)?
22.09.2025 23:19 Ответить
То він казав у 2019 році, що з війною у себе в голові покінчив…???
А тепер, он як його понесло проти ******!!??
Коли він правду каже??
22.09.2025 23:22 Ответить
А Скумбрія на кой полетіла? Пошопитися?
22.09.2025 23:26 Ответить
Храни нас Бог от того, что он там высрет
22.09.2025 23:34 Ответить
А Юлька є у каманді Зе?
22.09.2025 23:37 Ответить
о..Скумбрія по 8 приїхало потусити в США
22.09.2025 23:44 Ответить
 
 