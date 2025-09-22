УКР
Зеленський з командою та першою леді прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН

22 вересня президент Зеленський прилетів до Нью-Йорка

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді України Оленою Зеленською та командою прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів нашої Коаліції за повернення дітей та щорічному саміті Кримської платформи.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що самі Кримської платформи у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику,"щоб підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною – війною, яку Росія почала в Криму". 

"Ми пам’ятаємо коріння російської агресії. Ми робимо все, щоб зупинити війну. Ми працюємо, щоб гарантувати безпеку довгостроково для всіх українських дітей. Потрібна підтримка партнерів. І така нова підтримка точно стане результатом цього дипломатичного тижня. Заплановані майже два десятки зустрічей. Попереду насичені кілька днів. Україна має стати сильнішою", - наголосив президент.

Дивіться: Президент України і перша леді взяли участь у молитві за Україну в Софійському соборі. ВIДЕО

Зеленський Володимир (25545) ООН (3440) Зеленська Олена (259)
Топ коментарі
+5
А в цей час Тімур Міндіч в Австрії та його зЄльона ******* у Києві + вовка з Єрмаком у США обісралися новими показниками у справі МЕНДІЧ-гейту ...
показати весь коментар
22.09.2025 23:18 Відповісти
+5
це хіба не бомба-текст

Щоб залякати всіх, хто насмілився розслідувати корупцію Зеленського, пси Малюка і Кравченка два місяці тримають за гратами НАБУшника та його літнього батька. Тварини Зеленського ламали сина, фізично знущаючись з хворого 65-ти річного батька. Повторюся, допоки українці тримають фронт, Зеленський за їх спинами будує корупційну малоросію" Джерело: https://censor.net/ua/n3575589
показати весь коментар
22.09.2025 23:27 Відповісти
+3
З двома футбольними командами і симфонічним оркестром (по кількості холуїв)?
показати весь коментар
22.09.2025 23:19 Відповісти
Коментувати
Ще раз напишіть, не всі прочитали попередню новину.
показати весь коментар
22.09.2025 23:18 Відповісти
та ні тут же текст САМОГО!!! Єрмак каже Литвину- пиши пиши пиши хоч що-небудь, забивай тему розкрутки МІНДІЧ-гейту у Києві
показати весь коментар
22.09.2025 23:23 Відповісти
це хіба не бомба-текст

Щоб залякати всіх, хто насмілився розслідувати корупцію Зеленського, пси Малюка і Кравченка два місяці тримають за гратами НАБУшника та його літнього батька. Тварини Зеленського ламали сина, фізично знущаючись з хворого 65-ти річного батька. Повторюся, допоки українці тримають фронт, Зеленський за їх спинами будує корупційну малоросію" Джерело: https://censor.net/ua/n3575589
показати весь коментар
22.09.2025 23:27 Відповісти
А в цей час Тімур Міндіч в Австрії та його зЄльона ******* у Києві + вовка з Єрмаком у США обісралися новими показниками у справі МЕНДІЧ-гейту ...
показати весь коментар
22.09.2025 23:18 Відповісти
З двома футбольними командами і симфонічним оркестром (по кількості холуїв)?
показати весь коментар
22.09.2025 23:19 Відповісти
і власним мангалом!
показати весь коментар
22.09.2025 23:55 Відповісти
То він казав у 2019 році, що з війною у себе в голові покінчив…???
А тепер, он як його понесло проти ******!!??
Коли він правду каже??
показати весь коментар
22.09.2025 23:22 Відповісти
А Скумбрія на кой полетіла? Пошопитися?
показати весь коментар
22.09.2025 23:26 Відповісти
Група підтримки , та й чим - вона гріша за принцесу ? Хіба вона винна - вона ридала над пермогою свого буратінки - прямо на сцені оголошення перемоги - то не були сльози радості
показати весь коментар
23.09.2025 00:23 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2025 00:28 Відповісти
Храни нас Бог от того, что он там высрет
показати весь коментар
22.09.2025 23:34 Відповісти
о..Скумбрія по 8 приїхало потусити в США
показати весь коментар
22.09.2025 23:44 Відповісти
По 8$
показати весь коментар
22.09.2025 23:51 Відповісти
його ж оп-існа перша ледя хоч побрився в цей раз? а то як арахамія буде знову виглядати ))
показати весь коментар
22.09.2025 23:54 Відповісти
А якого чорта лисого поїхала хабалка до Нью-Йорка на Генасамблею ООН?
Фінанси в держбюджеті тріщать по швам , а Зе з величезною бандою
Їде до Нью-Йорка , пі ,,,,,ць😠
показати весь коментар
23.09.2025 01:14 Відповісти
 
 