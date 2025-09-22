Зеленський з командою та першою леді прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді України Оленою Зеленською та командою прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів нашої Коаліції за повернення дітей та щорічному саміті Кримської платформи.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що самі Кримської платформи у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику,"щоб підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною – війною, яку Росія почала в Криму".

"Ми пам’ятаємо коріння російської агресії. Ми робимо все, щоб зупинити війну. Ми працюємо, щоб гарантувати безпеку довгостроково для всіх українських дітей. Потрібна підтримка партнерів. І така нова підтримка точно стане результатом цього дипломатичного тижня. Заплановані майже два десятки зустрічей. Попереду насичені кілька днів. Україна має стати сильнішою", - наголосив президент.

