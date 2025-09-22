Зеленський з командою та першою леді прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді України Оленою Зеленською та командою прибули в Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів нашої Коаліції за повернення дітей та щорічному саміті Кримської платформи.
Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що самі Кримської платформи у 2025-му вперше відбудеться на глобальному майданчику,"щоб підкреслити глобальність змін, які були викликані цією війною – війною, яку Росія почала в Криму".
"Ми пам’ятаємо коріння російської агресії. Ми робимо все, щоб зупинити війну. Ми працюємо, щоб гарантувати безпеку довгостроково для всіх українських дітей. Потрібна підтримка партнерів. І така нова підтримка точно стане результатом цього дипломатичного тижня. Заплановані майже два десятки зустрічей. Попереду насичені кілька днів. Україна має стати сильнішою", - наголосив президент.
Щоб залякати всіх, хто насмілився розслідувати корупцію Зеленського, пси Малюка і Кравченка два місяці тримають за гратами НАБУшника та його літнього батька. Тварини Зеленського ламали сина, фізично знущаючись з хворого 65-ти річного батька. Повторюся, допоки українці тримають фронт, Зеленський за їх спинами будує корупційну малоросію" Джерело: https://censor.net/ua/n3575589
А тепер, он як його понесло проти ******!!??
Коли він правду каже??
Фінанси в держбюджеті тріщать по швам , а Зе з величезною бандою
Їде до Нью-Йорка , пі ,,,,,ць😠