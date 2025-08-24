Президент України і перша леді взяли участь у молитві за Україну в Софійському соборі. ВIДЕО

З нагоди Дня Незалежності Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у молитві за Україну, що відбулася в Софійському соборі.

"Місце пам’яті й великої шани. Тут імена тих, хто віддав життя за нашу незалежність, волю. Сьогодні разом із першою леді Оленою Зеленською й Прем’єр-міністром Канади Марком Карні біля Стіни пам’яті вшанували полеглих захисників і захисниць України.



Бережемо пам’ять про кожного й кожну. Шануємо подвиг і все, що вони зробили для того, щоб Україна жила. Вічна вдячність і слава героям", - ідеться в дописі.

Також відбулася спільна молитва представники всіх релігійних конфесій.

"Молимося за наших воїнів, за майбутнє нашої держави – безпечне, мирне майбутнє", - йдеться у повідомленні.

Молитву розпочав митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній.

