Президент України і перша леді взяли участь у молитві за Україну в Софійському соборі. ВIДЕО

З нагоди Дня Незалежності Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у молитві за Україну, що відбулася в Софійському соборі.

Як інформує Цензор.НЕТ, трансляція заходу відбувається на сторінці у фейсбуці Президента Володимира Зеленського.

"Місце пам’яті й великої шани. Тут імена тих, хто віддав життя за нашу незалежність, волю. Сьогодні разом із першою леді Оленою Зеленською й Прем’єр-міністром Канади Марком Карні біля Стіни пам’яті вшанували полеглих захисників і захисниць України.

Бережемо пам’ять про кожного й кожну. Шануємо подвиг і все, що вони зробили для того, щоб Україна жила. Вічна вдячність і слава героям", - ідеться в дописі.

Також відбулася спільна молитва представники всіх релігійних конфесій.

"Молимося за наших воїнів, за майбутнє нашої держави – безпечне, мирне майбутнє", - йдеться у повідомленні.

Молитву розпочав митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній. 

Ні. До Порошенка йому ще тисяч 20 років рости.
24.08.2025 15:25 Відповісти
Перепрошую, перша ляда була, а зайчики були?
24.08.2025 15:27 Відповісти
Та як і завжди - воно молиться - та вітає своїх рюськіх - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
І тіки кончені українці цього не бачили та не бажають бачити - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs
І воно та йьго шакальо не бачило у 21-22р. ніяких ударних угрупованнь рашистів на кордонах України - це саме зеленский та йього падлюки-патріоти(після 22 року, бо крали міліардами на крові українців)здали увесь Південь рашистам. І отримав нарід ось це - https://www.youtube.com/shorts/dU0qR0ktWVQ
24.08.2025 15:21 Відповісти
Ми то молемося , а ця істота вміє молитись???
24.08.2025 15:14 Відповісти
Коломойський в 2019 казав що Вовік ходить в сінагогу і дотримується шабату.
24.08.2025 15:22 Відповісти
Зеленський став Порошенком
24.08.2025 15:16 Відповісти
Ні. До Порошенка йому ще тисяч 20 років рости.
24.08.2025 15:25 Відповісти
Гівно великої тварини,не відрізняється від гавна маленької тварини.Гівно завжди є гівно.
24.08.2025 15:42 Відповісти
Гівно, малюче, це твій Овоч з Бойком разом, чи хто там у вас лідер.
24.08.2025 15:49 Відповісти
Відосик не задався бо актори з бодуна🤦‍♂️
24.08.2025 15:36 Відповісти
Та як і завжди - воно молиться - та вітає своїх рюськіх - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
І тіки кончені українці цього не бачили та не бажають бачити - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs
І воно та йьго шакальо не бачило у 21-22р. ніяких ударних угрупованнь рашистів на кордонах України - це саме зеленский та йього падлюки-патріоти(після 22 року, бо крали міліардами на крові українців)здали увесь Південь рашистам. І отримав нарід ось це - https://www.youtube.com/shorts/dU0qR0ktWVQ
24.08.2025 15:21 Відповісти
Вот зачем было так утруждаться ? Лучше бы просто наладил производство баллистики .
24.08.2025 15:22 Відповісти
Перепрошую, перша ляда була, а зайчики були?
24.08.2025 15:27 Відповісти
Хто вони такі? І хіба у нас в закрнодавстві є якісь "леді", "другі леді" "півшостого леді" тощо
24.08.2025 15:31 Відповісти
Є блєді - багаторічні лєді
24.08.2025 15:38 Відповісти
В темах із Зеленським варто коменти закривати.
24.08.2025 15:32 Відповісти
У молебні беруть участь представники всіх конфесій християнства, включаючи вірменську церкву. Бачу кілька конфесій ісламу, бачу рабина.
Не плутайте офіційний захід с запрошенными гостями із внутрішньоцерковим статутом
24.08.2025 15:42 Відповісти
Все правильно... З таким же успіхом можна влаштувать подібні молебни і в синагозі, і в церквах інших конфесій... Бо і католики, і євреї, і вірмени, і мусульмани - діти одної матері - України. А це ЇЇ свято...
24.08.2025 16:03 Відповісти
Навіщо той дешевий спектакль, як то вони молитися вміють чи їм не пофіг? Тільки засмерділи обитдва собою Святу Софію.
показати весь коментар
Не ліцимірьте, виродки зелені.
Досить із ваших ротів гнилих казати про Україну і Героїв.
Нах, щоб і духом вашим гнилим зеленим не бзділо.
24.08.2025 15:58 Відповісти
 
 