Президент Украины и первая леди приняли участие в молитве за Украину в Софийском соборе. ВИДЕО
По случаю Дня Независимости Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в молитве за Украину, состоявшейся в Софийском соборе.
Как информирует Цензор.НЕТ, трансляция мероприятия происходит на странице в фейсбуке Президента Владимира Зеленского.
"Место памяти и большого уважения. Здесь имена тех, кто отдал жизнь за нашу независимость, свободу. Сегодня вместе с первой леди Еленой Зеленской и Премьер-министром Канады Марком Карни у Стены памяти почтили павших защитников и защитниц Украины.
Бережем память о каждом и каждой. Уважаем подвиг и все, что они сделали для того, чтобы Украина жила. Вечная благодарность и слава героям", - говорится в заметке.
Также состоялась совместная молитва представителей всех религиозных конфессий.
"Молимся за наших воинов, за будущее нашего государства - безопасное, мирное будущее", - говорится в сообщении.
Молитву начал митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Епифаний.
Ми то молемося , а ця істота вміє молитись???
І тіки кончені українці цього не бачили та не бажають бачити - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs
І воно та йьго шакальо не бачило у 21-22р. ніяких ударних угрупованнь рашистів на кордонах України - це саме зеленский та йього падлюки-патріоти(після 22 року, бо крали міліардами на крові українців)здали увесь Південь рашистам. І отримав нарід ось це - https://www.youtube.com/shorts/dU0qR0ktWVQ
ТОМУ ЗЄленим мухам зараз прізвище Залужний - то м"ясо.
Не плутайте офіційний захід с запрошенными гостями із внутрішньоцерковим статутом
Хоч один мою думку зрозумів
Досить із ваших ротів гнилих казати про Україну і Героїв.
Нах, щоб і духом вашим гнилим зеленим не бзділо.