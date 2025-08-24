Президент Украины и первая леди приняли участие в молитве за Украину в Софийском соборе. ВИДЕО

По случаю Дня Независимости Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в молитве за Украину, состоявшейся в Софийском соборе.

"Место памяти и большого уважения. Здесь имена тех, кто отдал жизнь за нашу независимость, свободу. Сегодня вместе с первой леди Еленой Зеленской и Премьер-министром Канады Марком Карни у Стены памяти почтили павших защитников и защитниц Украины.



Бережем память о каждом и каждой. Уважаем подвиг и все, что они сделали для того, чтобы Украина жила. Вечная благодарность и слава героям", - говорится в заметке.

Также состоялась совместная молитва представителей всех религиозных конфессий.

"Молимся за наших воинов, за будущее нашего государства - безопасное, мирное будущее", - говорится в сообщении.

Молитву начал митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Епифаний.

