РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8838 посетителей онлайн
Новости Видео День Независимости
1 499 31

Президент Украины и первая леди приняли участие в молитве за Украину в Софийском соборе. ВИДЕО

По случаю Дня Независимости Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в молитве за Украину, состоявшейся в Софийском соборе.

Как информирует Цензор.НЕТ, трансляция мероприятия происходит на странице в фейсбуке Президента Владимира Зеленского.

"Место памяти и большого уважения. Здесь имена тех, кто отдал жизнь за нашу независимость, свободу. Сегодня вместе с первой леди Еленой Зеленской и Премьер-министром Канады Марком Карни у Стены памяти почтили павших защитников и защитниц Украины.

Бережем память о каждом и каждой. Уважаем подвиг и все, что они сделали для того, чтобы Украина жила. Вечная благодарность и слава героям", - говорится в заметке.

Также читайте: Мировые лидеры поздравляют Украину с Днем Независимости (обновлено)

Также состоялась совместная молитва представителей всех религиозных конфессий.

"Молимся за наших воинов, за будущее нашего государства - безопасное, мирное будущее", - говорится в сообщении.

Молитву начал митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Епифаний.

Смотрите: Рада приняла постановление о Национальном дне молитвы 24 февраля. ФОТО

Автор: 

визит (3150) Зеленский Владимир (21697) молитва (141) Зеленская Елена (227)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Ні. До Порошенка йому ще тисяч 20 років рости.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:25 Ответить
+6
Перепрошую, перша ляда була, а зайчики були?
показать весь комментарий
24.08.2025 15:27 Ответить
+5
Та як і завжди - воно молиться - та вітає своїх рюськіх - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
І тіки кончені українці цього не бачили та не бажають бачити - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs
І воно та йьго шакальо не бачило у 21-22р. ніяких ударних угрупованнь рашистів на кордонах України - це саме зеленский та йього падлюки-патріоти(після 22 року, бо крали міліардами на крові українців)здали увесь Південь рашистам. І отримав нарід ось це - https://www.youtube.com/shorts/dU0qR0ktWVQ
показать весь комментарий
24.08.2025 15:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молимося за наших воїнів, за майбутнє нашої держави - безпечне, мирне майбутнє", - йдеться у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/v3570266
Ми то молемося , а ця істота вміє молитись???
показать весь комментарий
24.08.2025 15:14 Ответить
Коломойський в 2019 казав що Вовік ходить в сінагогу і дотримується шабату.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:22 Ответить
Зеленський став Порошенком
показать весь комментарий
24.08.2025 15:16 Ответить
Ні. До Порошенка йому ще тисяч 20 років рости.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:25 Ответить
Гівно великої тварини,не відрізняється від гавна маленької тварини.Гівно завжди є гівно.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:42 Ответить
Гівно, малюче, це твій Овоч з Бойком разом, чи хто там у вас лідер.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:49 Ответить
це ти про зелене гівно?
показать весь комментарий
24.08.2025 16:56 Ответить
Відосик не задався бо актори з бодуна🤦‍♂️
показать весь комментарий
24.08.2025 15:36 Ответить
Та як і завжди - воно молиться - та вітає своїх рюськіх - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
І тіки кончені українці цього не бачили та не бажають бачити - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs
І воно та йьго шакальо не бачило у 21-22р. ніяких ударних угрупованнь рашистів на кордонах України - це саме зеленский та йього падлюки-патріоти(після 22 року, бо крали міліардами на крові українців)здали увесь Південь рашистам. І отримав нарід ось це - https://www.youtube.com/shorts/dU0qR0ktWVQ
показать весь комментарий
24.08.2025 15:21 Ответить
Вот зачем было так утруждаться ? Лучше бы просто наладил производство баллистики .
показать весь комментарий
24.08.2025 15:22 Ответить
Перепрошую, перша ляда була, а зайчики були?
показать весь комментарий
24.08.2025 15:27 Ответить
Хто вони такі? І хіба у нас в закрнодавстві є якісь "леді", "другі леді" "півшостого леді" тощо
показать весь комментарий
24.08.2025 15:31 Ответить
Є блєді - багаторічні лєді
показать весь комментарий
24.08.2025 15:38 Ответить
В темах із Зеленським варто коменти закривати.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:32 Ответить
не треба - тут менше ботів налітає , їм дано вказівку прямо НЕТРЯПКУЯКУСЬ не підтримувати, пороха не чіпати...
ТОМУ ЗЄленим мухам зараз прізвище Залужний - то м"ясо.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:20 Ответить
...а ще точніше - тема виборів, вони на неї клюють, як раніше на любе згадування Порошенко.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:22 Ответить
У молебні беруть участь представники всіх конфесій християнства, включаючи вірменську церкву. Бачу кілька конфесій ісламу, бачу рабина.
Не плутайте офіційний захід с запрошенными гостями із внутрішньоцерковим статутом
показать весь комментарий
24.08.2025 15:42 Ответить
Все правильно... З таким же успіхом можна влаштувать подібні молебни і в синагозі, і в церквах інших конфесій... Бо і католики, і євреї, і вірмени, і мусульмани - діти одної матері - України. А це ЇЇ свято...
показать весь комментарий
24.08.2025 16:03 Ответить
Дякую.
Хоч один мою думку зрозумів
показать весь комментарий
24.08.2025 16:17 Ответить
Ціни...
показать весь комментарий
24.08.2025 16:22 Ответить
Навіщо той дешевий спектакль, як то вони молитися вміють чи їм не пофіг? Тільки засмерділи обитдва собою Святу Софію.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:45 Ответить
Не ліцимірьте, виродки зелені.
Досить із ваших ротів гнилих казати про Україну і Героїв.
Нах, щоб і духом вашим гнилим зеленим не бзділо.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:58 Ответить
Аморальний блазень. Жодна конфесія його не сприймає. Він чужий (токсичний) всім і всюди. "Пацан к успєзу шьол! Нє подфартіло" - чужий серед своїх і чужий серед чужих. Таке всю писану історію трапляється з дурними, заздрісними та жадібними фарисеями.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:13 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2025 16:46 Ответить
 
 