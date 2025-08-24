Мировые лидеры поздравляют Украину с Днем Независимости

Лидеры стран мира обнародовали поздравления с Днем Независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

Так, поздравление направил Папа Римский Лев ХIV.

"Хочу заверить вас в своей молитве за народ Украины, который страдает от войны, особенно за всех раненых телесно, за тех, кто потерял близких, и за тех, кто лишен своих домов. Пусть Сам Бог утешит их; пусть Он укрепит раненых и дарует вечный покой умершим.

Умоляю Господа тронуть сердца людей доброй воли, чтобы шум оружия стих и уступил место диалогу, открывая путь к миру на благо всех. Я доверяю ваш народ Пресвятой Деве Марии, Царице Мира", - отметил он.

Читайте также: "Свет непокоренных": МВД презентует фотовыставку. ФОТОрепортаж

Лидер США Дональд Трамп в письме подчеркнул, что "Штаты уважают вашу борьбу, уважают ваши жертвы и верят в ваше будущее как независимого государства".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравлении отметил, что сотрудничество между странами способствует процветанию народов и "продолжает крепнуть с каждым годом, приобретая многомерный и многослойный характер".

"Я убежден, что стратегическое партнерство между Турцией и Украиной имеет первостепенное значение для доверия и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях. По этому случаю я снова выражаю свои наилучшие пожелания Вашему Превосходительству счастья и крепкого здоровья, а также мира, процветания и благополучия дружественному народу Украины", - добавил он.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что украинцы "с большим мужеством обороняются от нападений России. Они борются за наш строй на основе свободы в Европе и за справедливый мир. В День независимости мы твердо стоим на их стороне - сегодня и в будущем".

Читайте также: "Мы отстоим нашу Независимость. Ее лучший гарант - это наше войско", - Сырский

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что украинцы борются за свободную, демократическую и независимую страну.

"Именно на это направлены наши усилия. Мы с вами, сколько потребуется. Потому что свободная Украина - это свободная Европа. С Днем Независимости, Украина!" - написала она.

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина сотрудничать с Украиной, чтобы направить двусторонние отношения на стабильное и долгосрочное развитие и принести большую пользу народам обеих стран.

Король Нидерландов Виллем-Александр почтил стойкость и мужество украинского народа:

"Отдаю дань уважения его настойчивости и надежде, которые вдохновляют многих людей во всем мире. Будьте уверены, что Нидерланды будут с вами на каждом шагу. Столько, сколько нужно".

Также смотрите: Украинцы назвали главные события объединения граждан в Украине и за рубежом: опрос. ВИДЕО

Король Чарльз III с супругой выразили восхищение несокрушимым мужеством украинского народа.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в поздравлении отметила, что страна остается преданной поддержке украинцев, пострадавших от войны:

"Швейцария продолжает решительно осуждать войну России против Украины. Мы твердо поддерживаем вашу страну в ее стремлении к справедливому и прочному миру".

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил: "Мы стоим вместе с украинским народом. Украина борется не только за свою свободу и безопасность, но и за нашу. Слава Украине!"

Читайте: Офис премьера и парламент Канады подсветили сине-желтыми цветами. ФОТОрепортаж

Лидер Литвы Гитанас Науседа записал видеопоздравление на украинском:

"Уже 4 года вы боретесь за возможность жить на своей свободной Родине. Ежедневно вы показываете миру беспрецедентный пример мужества и решимости, останавливая жестокую московскую орду. Как бы трудно вам ни было, знайте: Литва всегда будет рядом, всегда вам поможем всеми возможными средствами - военными, политическими, финансовыми".

Глава МИД Молдовы Михай Попшой также по-украински поздравил граждан с Днем Независимости. Он отметил, что Кремль никогда не сможет разъединить народы Молдовы и Украины.

Смотрите: Зеленский в День Независимости: 24 февраля Украина стала взрослой и остановила вторую армию мира. ВИДЕО