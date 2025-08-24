"Мы отстоим нашу Независимость. Ее лучший гарант - это наша армия", - Сырский

Тридцать четвертую годовщину восстановления Независимости украинцы отмечают в бою с исконным врагом. Уже двенадцатый год воюем за нашу свободу. Четвертый год отражаем полномасштабное вторжение. Украинский народ никогда не покорится и не отдаст своей независимости.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Сегодня мы продолжаем великое дело украинских Героев прошлого, которые добывали самостоятельную Украину потом и кровью.

История доказывает: Независимость - дело сильных. Ее не дарят. Ее борются и утверждают.

Настоящая Независимость невозможна без сильной и современной армии.

За право народа быть свободным наше войско платит самую высокую цену. Помним каждого павшего...

Спасибо каждому и каждой, кто держит строй и идет вперед в этом мощном строю. Кто борется за свободу с оружием в руках и уничтожает врага. Кто укрепляет нашу оборону и поддерживает нашу армию.

Я убежден: мы отстоим нашу Независимость. Ее лучший гарант - это наше войско. Каждый храбрый солдат, сержант и офицер.

Слава Украине! Героям слава!"