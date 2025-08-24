"Мы отстоим нашу Независимость. Ее лучший гарант - это наша армия", - Сырский
Тридцать четвертую годовщину восстановления Независимости украинцы отмечают в бою с исконным врагом. Уже двенадцатый год воюем за нашу свободу. Четвертый год отражаем полномасштабное вторжение. Украинский народ никогда не покорится и не отдаст своей независимости.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Сегодня мы продолжаем великое дело украинских Героев прошлого, которые добывали самостоятельную Украину потом и кровью.
История доказывает: Независимость - дело сильных. Ее не дарят. Ее борются и утверждают.
Настоящая Независимость невозможна без сильной и современной армии.
За право народа быть свободным наше войско платит самую высокую цену. Помним каждого павшего...
Спасибо каждому и каждой, кто держит строй и идет вперед в этом мощном строю. Кто борется за свободу с оружием в руках и уничтожает врага. Кто укрепляет нашу оборону и поддерживает нашу армию.
Я убежден: мы отстоим нашу Независимость. Ее лучший гарант - это наше войско. Каждый храбрый солдат, сержант и офицер.
Слава Украине! Героям слава!", - подчеркнул Головко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
говнокомандувач що з ефіру не вилазить
таких як сирок, дєрьмак, Оманська Гнида, татарови, хламідії, подолячки, бакановці, міндічі, сметаніни, камишеві, жумаділови.........................................................................
Сирський з батьком,офіцером армії рф?
Коли тебе, разом з такими ж як і ти совками, копняками виженуть з ЗСУ, то стане трохи легше.
М'ясники ви йо🤬ні!