РУС
Новости День Независимости
798 38

"Мы отстоим нашу Независимость. Ее лучший гарант - это наша армия", - Сырский

Александр Сырский

Тридцать четвертую годовщину восстановления Независимости украинцы отмечают в бою с исконным врагом. Уже двенадцатый год воюем за нашу свободу. Четвертый год отражаем полномасштабное вторжение. Украинский народ никогда не покорится и не отдаст своей независимости.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Сегодня мы продолжаем великое дело украинских Героев прошлого, которые добывали самостоятельную Украину потом и кровью.

История доказывает: Независимость - дело сильных. Ее не дарят. Ее борются и утверждают.

Настоящая Независимость невозможна без сильной и современной армии.

За право народа быть свободным наше войско платит самую высокую цену. Помним каждого павшего...

Также смотрите: Зеленский в День Независимости: 24 февраля Украина стала взрослой и остановила вторую армию мира. ВИДЕО

Спасибо каждому и каждой, кто держит строй и идет вперед в этом мощном строю. Кто борется за свободу с оружием в руках и уничтожает врага. Кто укрепляет нашу оборону и поддерживает нашу армию.

Я убежден: мы отстоим нашу Независимость. Ее лучший гарант - это наше войско. Каждый храбрый солдат, сержант и офицер.

Слава Украине! Героям слава!", - подчеркнул Головко.

Автор: 

поздравление (1068) Александр Сырский (700)
+11
24.08.2025 09:57 Ответить
24.08.2025 09:57 Ответить
+10
головнокомандувач руснявий сирок з батьками на паРаші

говнокомандувач що з ефіру не вилазить
24.08.2025 09:56 Ответить
24.08.2025 09:56 Ответить
+10
Незалежність - це відсутність руснявих ********* у владі

таких як сирок, дєрьмак, Оманська Гнида, татарови, хламідії, подолячки, бакановці, міндічі, сметаніни, камишеві, жумаділови.........................................................................
24.08.2025 09:58 Ответить
24.08.2025 09:58 Ответить
головнокомандувач руснявий сирок з батьками на паРаші

говнокомандувач що з ефіру не вилазить
24.08.2025 09:56 Ответить
24.08.2025 09:56 Ответить
Так і є. Головнокомандувач ефіру.
24.08.2025 10:39 Ответить
24.08.2025 10:39 Ответить
24.08.2025 09:57 Ответить
24.08.2025 09:57 Ответить
Це тому, що у цього Суннь Цзи не було Їрмака
24.08.2025 10:06 Ответить
24.08.2025 10:06 Ответить
і безуглої, і рєр-гєя лещенка....
24.08.2025 10:30 Ответить
24.08.2025 10:30 Ответить
Сунь куди?
24.08.2025 10:41 Ответить
24.08.2025 10:41 Ответить
це він про свою незалежність?
24.08.2025 09:58 Ответить
24.08.2025 09:58 Ответить
Мабуть так, про незалежність московії від Золотої Орди.
24.08.2025 11:00 Ответить
24.08.2025 11:00 Ответить
Незалежність - це відсутність руснявих ********* у владі

таких як сирок, дєрьмак, Оманська Гнида, татарови, хламідії, подолячки, бакановці, міндічі, сметаніни, камишеві, жумаділови.........................................................................
24.08.2025 09:58 Ответить
24.08.2025 09:58 Ответить
24.08.2025 10:00 Ответить
24.08.2025 10:00 Ответить
Історія доводить, що як тільки тебе призначили і ти по призначав своїх піар-генералів та шоу-комбригів - так все пішло по пзд.
24.08.2025 10:05 Ответить
24.08.2025 10:05 Ответить
Булу б добре якби наше військо очолював не совок, в якого ще батьки живуть на Рабсії, а українець з Україною в серці.
24.08.2025 10:06 Ответить
24.08.2025 10:06 Ответить
Це Коломойський?
24.08.2025 10:12 Ответить
24.08.2025 10:12 Ответить
Якщо для тебе Коломойський це українець, то Пуйло -це твій брат.
24.08.2025 10:30 Ответить
24.08.2025 10:30 Ответить
Коли нащадки нкведистів правлять Україною,та через слово славають,то ця Слава тільки йде подалі.
24.08.2025 10:06 Ответить
24.08.2025 10:06 Ответить
Дай Боже нашим воїнам - захисникам сили та мужності! Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам!
24.08.2025 10:07 Ответить
24.08.2025 10:07 Ответить
Що означає відстоїмо незалежність? По Дніпра чи у Карпатах? Потрібна перемога і кордони 1991 року.
24.08.2025 10:11 Ответить
24.08.2025 10:11 Ответить
Скоріше не так: або Раша розвалиться, або Україна впаде. Третього варіанта нема
24.08.2025 10:25 Ответить
24.08.2025 10:25 Ответить
Знову в крайності кидае...
24.08.2025 10:28 Ответить
24.08.2025 10:28 Ответить
Нажаль це не крайнощі, а тверезий погляд. І не тільки мій. Сувора правда для мене краще, ніж заспокійлива пісня Арестовича
24.08.2025 10:48 Ответить
24.08.2025 10:48 Ответить
Саме крайності.
24.08.2025 10:54 Ответить
24.08.2025 10:54 Ответить
Сувора реальність, нажаль
24.08.2025 11:04 Ответить
24.08.2025 11:04 Ответить
Тоді маєш піти в окоп особисто .
24.08.2025 11:01 Ответить
24.08.2025 11:01 Ответить
З таким відношенням до найкращого гаранта нашої Незалежності ми далеко не заїдемо.
24.08.2025 10:14 Ответить
24.08.2025 10:14 Ответить
Навіть не смішно про гаранта! Сумно!!! Лише сліпий не побачить, яку країну прийняв той гарант і яку віддасть (або видеруть із його нікчемних рук).
24.08.2025 10:25 Ответить
24.08.2025 10:25 Ответить
Ви можете уважно прочитати заголовок та вникнути в те що я написав?
24.08.2025 11:13 Ответить
24.08.2025 11:13 Ответить
А яке відношення "гарант" має до нашої Незалежності?
24.08.2025 10:27 Ответить
24.08.2025 10:27 Ответить
Див. вище.
24.08.2025 11:14 Ответить
24.08.2025 11:14 Ответить
один удар і дві дірки
24.08.2025 10:15 Ответить
24.08.2025 10:15 Ответить
Смію запитати,«ми це хто?»
Сирський з батьком,офіцером армії рф?
24.08.2025 10:17 Ответить
24.08.2025 10:17 Ответить
Зараз йде боротьба на виснаження, на витримку, хто скоріше складе лапки і побіжить. На нашому боці весь цивілізований світ, а на боці ворога всі діктатори разом з нашим препіздентом. Тому інтригаується
24.08.2025 10:19 Ответить
24.08.2025 10:19 Ответить
Господи, забери цього козлорилого від ЗСУ! Дай нам достойного ГК! Бо ЗЕ-шобла на це нездатна: чи боїться генералів-совків, чи з ними за одне?
24.08.2025 10:20 Ответить
24.08.2025 10:20 Ответить
Чи можливо , щоб " ізраїльським цахалом" командував війсковий,котрий має родичів ,чи то батьків в Палестині ???
24.08.2025 10:25 Ответить
24.08.2025 10:25 Ответить
Українці і їх ЗСУ відстоюють незалежність України, в деякі їм тільки заважають.
24.08.2025 10:25 Ответить
24.08.2025 10:25 Ответить
цікаво яку незалежність відстоює цей кацап?
24.08.2025 10:42 Ответить
24.08.2025 10:42 Ответить
Завалися, гнидоза кацапська! Ви, ***** смердючі, останні гвіздки в кришку труни Україні забиваєте, разом з своїм Гундосом!
24.08.2025 10:44 Ответить
24.08.2025 10:44 Ответить
ЗСУ вже відстояли незалежність України, незважаючи на ваші з боневтіком "старання" цього не допустити.
Коли тебе, разом з такими ж як і ти совками, копняками виженуть з ЗСУ, то стане трохи легше.
М'ясники ви йо🤬ні!
24.08.2025 10:56 Ответить
24.08.2025 10:56 Ответить
а еще преданные представители народа Украины в высшых эшелонах власти, а не москали, малороссы, татары и евреи
24.08.2025 11:04 Ответить
24.08.2025 11:04 Ответить
 
 