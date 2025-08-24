"Ми відстоїмо нашу Незалежність. Її найкращий гарант – це наше військо", - Сирський

Тридцять четверту річницю відновлення Незалежності українці відзначають у бою зі споконвічним ворогом. Вже дванадцятий рік воюємо за нашу свободу. Четвертий рік відбиваємо повномасштабне вторгнення. Український народ ніколи не скориться і не віддасть своєї Незалежності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Сьогодні ми продовжуємо велику справу українських Героїв минулого, які здобували самостійну Україну потом і кров’ю.

Історія доводить: Незалежність — справа сильних. Її не дарують. Її виборюють та утверджують.

Справжня Незалежність неможлива без сильної та сучасної армії.

За право народу бути вільним наше військо платить найвищу ціну. Пам’ятаємо кожного полеглого...

Дякую кожному та кожній, хто тримає стрій та йде вперед у цьому могутньому строю. Хто виборює свободу зі зброєю в руках та знищує ворога. Хто зміцнює нашу оборону та підтримує нашу армію.

Я переконаний: ми відстоїмо нашу Незалежність. Її найкращий гарант – це наше військо. Кожен хоробрий солдат, сержант та офіцер.

Слава Україні! Героям слава!", - наголосив Головком.