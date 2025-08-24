УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9292 відвідувача онлайн
Новини День Незалежності
279 15

"Ми відстоїмо нашу Незалежність. Її найкращий гарант – це наше військо", - Сирський

Олександр Сирський

Тридцять четверту річницю відновлення Незалежності українці відзначають у бою зі споконвічним ворогом. Вже дванадцятий рік воюємо за нашу свободу. Четвертий рік відбиваємо повномасштабне вторгнення. Український народ ніколи не скориться і не віддасть своєї Незалежності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Сьогодні ми продовжуємо велику справу українських Героїв минулого, які здобували самостійну Україну потом і кров’ю.

Історія доводить: Незалежність — справа сильних. Її не дарують. Її виборюють та утверджують.

Справжня Незалежність неможлива без сильної та сучасної армії.

За право народу бути вільним наше військо платить найвищу ціну. Пам’ятаємо кожного полеглого...

Також дивіться: Зеленський у День Незалежності: 24 лютого Україна стала дорослою та зупинила другу армію світу. ВIДЕО

Дякую кожному та кожній, хто тримає стрій та йде вперед у цьому могутньому строю. Хто виборює свободу зі зброєю в руках та знищує ворога. Хто зміцнює нашу оборону та підтримує нашу армію.

Я переконаний: ми відстоїмо нашу Незалежність. Її найкращий гарант – це наше військо. Кожен хоробрий солдат, сержант та офіцер.

Слава Україні! Героям слава!", - наголосив Головком.

Автор: 

привітання (741) Сирський Олександр (725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
головнокомандувач руснявий сирок з батьками на паРаші

говнокомандувач що з ефіру не вилазить
показати весь коментар
24.08.2025 09:56 Відповісти
+3
Незалежність - це відсутність руснявих ********* у владі

таких як сирок, дєрьмак, Оманська Гнида, татарови, хламідії, подолячки, бакановці, міндічі, сметаніни, камишеві, жумаділови.........................................................................
показати весь коментар
24.08.2025 09:58 Відповісти
+2
показати весь коментар
24.08.2025 09:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
головнокомандувач руснявий сирок з батьками на паРаші

говнокомандувач що з ефіру не вилазить
показати весь коментар
24.08.2025 09:56 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2025 09:57 Відповісти
Це тому, що у цього Суннь Цзи не було Їрмака
показати весь коментар
24.08.2025 10:06 Відповісти
це він про свою незалежність?
показати весь коментар
24.08.2025 09:58 Відповісти
Незалежність - це відсутність руснявих ********* у владі

таких як сирок, дєрьмак, Оманська Гнида, татарови, хламідії, подолячки, бакановці, міндічі, сметаніни, камишеві, жумаділови.........................................................................
показати весь коментар
24.08.2025 09:58 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2025 10:00 Відповісти
Історія доводить, що як тільки тебе призначили і ти по призначав своїх піар-генералів та шоу-комбригів - так все пішло по пзд.
показати весь коментар
24.08.2025 10:05 Відповісти
Булу б добре якби наше військо очолював не совок, в якого ще батьки живуть на Рабсії, а українець з Україною в серці.
показати весь коментар
24.08.2025 10:06 Відповісти
Це Коломойський?
показати весь коментар
24.08.2025 10:12 Відповісти
Коли нащадки нкведистів правлять Україною,та через слово славають,то ця Слава тільки йде подалі.
показати весь коментар
24.08.2025 10:06 Відповісти
Дай Боже нашим воїнам - захисникам сили та мужності! Слава Україні! Героям Слава! Смерть ворогам!
показати весь коментар
24.08.2025 10:07 Відповісти
Що означає відстоїмо незалежність? По Дніпра чи у Карпатах? Потрібна перемога і кордони 1991 року.
показати весь коментар
24.08.2025 10:11 Відповісти
З таким відношенням до найкращого гаранта нашої Незалежності ми далеко не заїдемо.
показати весь коментар
24.08.2025 10:14 Відповісти
один удар і дві дірки
показати весь коментар
24.08.2025 10:15 Відповісти
Смію запитати,«ми це хто?»
Сирський з батьком,офіцером армії рф?
показати весь коментар
24.08.2025 10:17 Відповісти
 
 