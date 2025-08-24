Свободная Украина - это свободная Европа, - фон дер Ляйен поздравила украинцев с Днем Независимости
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила украинцев с Днем Независимости Украины.
Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Свободная, демократическая и независимая Украина. Именно за это вы боретесь.
Именно на это направлены наши усилия.
Мы с вами, сколько потребуется. Потому что свободная Украина - это свободная Европа. С Днем Независимости, Украина!" - написала она.
