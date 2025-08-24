РУС
День Независимости
Свободная Украина - это свободная Европа, - фон дер Ляйен поздравила украинцев с Днем Независимости

фон дер Ляйен поздравила украинцев с Днем Независимости

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила украинцев с Днем Независимости Украины.

Об этом она написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Свободная, демократическая и независимая Украина. Именно за это вы боретесь.

Именно на это направлены наши усилия.

Мы с вами, сколько потребуется. Потому что свободная Украина - это свободная Европа. С Днем Независимости, Украина!" - написала она.

День Независимости (1198) Урсула фон дер Ляйен (592)
З Днем Незалежності Україно!
24.08.2025 10:54 Ответить
Це добре що кордони закрили. Кого не запитаєш, так всі хочуть виїхати і вже зараз жити в ЄС та НАТО. Українці, поки ви не захочете воювати, перемоги не буде. Он у Мукачеві теж надали відсидітися, в їх ракети і там достають. Краще зараз обирайте підрозділ у ЗСУ, бо місць у Азові на всіх не вистачить, підете у піхоту.
24.08.2025 11:02 Ответить
А, тобі, що завидно, чи ти чиновник,який сидить на броні і на гарній зарплаті, і якщо всі виїдуть с країни мрій, то хто ж тобі бідолашці гроши платити буде.
24.08.2025 11:57 Ответить
А щоб Україна не забувала що вона вільна ти забула подарувати ментам та прокурорським ще 50 нових позашляховиків.
24.08.2025 11:09 Ответить
От 100 0/0, що вільна Україна, то це вільна Європа
24.08.2025 13:47 Ответить
 
 