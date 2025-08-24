УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8299 відвідувачів онлайн
Новини День Незалежності
242 4

Вільна Україна - це вільна Європа, - фон дер Ляєн привітала українців із Днем Незалежності

фон дер Ляєн привітала українців із Днем Незалежності

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала українців із Днем Незалежності України.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Вільна, демократична та незалежна Україна. Саме за це ви боретеся.

Саме на це спрямовані наші зусилля.

Ми з вами, скільки буде потрібно. Бо вільна Україна - це вільна Європа. З Днем Незалежності, Україно!" - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп привітав Україну із Днем Незалежності: США поважають вашу боротьбу

Автор: 

День Незалежності (703) фон дер Ляєн Урсула (848)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З Днем Незалежності Україно!
показати весь коментар
24.08.2025 10:54 Відповісти
Це добре що кордони закрили. Кого не запитаєш, так всі хочуть виїхати і вже зараз жити в ЄС та НАТО. Українці, поки ви не захочете воювати, перемоги не буде. Он у Мукачеві теж надали відсидітися, в їх ракети і там достають. Краще зараз обирайте підрозділ у ЗСУ, бо місць у Азові на всіх не вистачить, підете у піхоту.
показати весь коментар
24.08.2025 11:02 Відповісти
А, тобі, що завидно, чи ти чиновник,який сидить на броні і на гарній зарплаті, і якщо всі виїдуть с країни мрій, то хто ж тобі бідолашці гроши платити буде.
показати весь коментар
24.08.2025 11:57 Відповісти
А щоб Україна не забувала що вона вільна ти забула подарувати ментам та прокурорським ще 50 нових позашляховиків.
показати весь коментар
24.08.2025 11:09 Відповісти
 
 