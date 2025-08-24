242 4
Вільна Україна - це вільна Європа, - фон дер Ляєн привітала українців із Днем Незалежності
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала українців із Днем Незалежності України.
Про це вона написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Вільна, демократична та незалежна Україна. Саме за це ви боретеся.
Саме на це спрямовані наші зусилля.
Ми з вами, скільки буде потрібно. Бо вільна Україна - це вільна Європа. З Днем Незалежності, Україно!" - написала вона.
