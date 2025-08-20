"Світ нескорених": МВД представляет фотовыставку. ФОТОрепортаж

Фотовыставка "Світ нескорених" открывается во Всемирный день фотографии и посвящена 34-й годовщине Независимости Украины. В каждой фотографии - истории мужества и несокрушимого духа украинцев, которые ежедневно сохраняют Независимость нашего государства. Экспозиция объединяет 34 фотографии.

Проект реализован Министерством внутренних дел Украины при содействии Национальной сети реабилитационных центров для раненых военных RECOVERY и АО "Укрзалізниця".

Выставка размещена на центральных железнодорожных вокзалах Днепра, Одессы, Харькова, Львова и Николаева до 8 сентября, чтобы миллионы пассажиров смогли увидеть и почувствовать сквозь объективы авторов глубину пережитого и силу национального единства.

Также экспозицию с фотографиями можно посмотреть онлайн на сайте МВД.

Цель проекта - не только почтить Героев настоящего, но и зафиксировать для истории моменты, которые стали символами нашей борьбы. В экспозиции - фотографии, отражающие подвиг органов системы МВД (Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Национальной полиции, Главного сервисного центра, Государственной миграционной службы), а также других Сил безопасности и обороны Украины. Это общая история борьбы и несокрушимости.

Главная идея проекта - вдохновить фотографов во всем мире - делиться своими работами, делиться своим светом с миром.

"Фотовыставка "Світ нескорених" - это голос правды, звучащий сквозь объективы. Мы открываем эту экспозицию, приуроченную к 34-й годовщине Независимости Украины, чтобы почтить Героев, сохранить память и одновременно вдохновить на новые свершения. Каждая фотография - это история мужества, служения и несокрушимости, которые творят современную украинскую историю. Этот проект - не только визуальная хроника нашей борьбы, но и призыв: смотреть, помнить, действовать", - отметила директор Департамента коммуникации МВД Украины Марьяна Рева.

В экспозиции представлены:

мгновения возвращения и радости - как в работах Петра Задорожного ("Щасливі бути вдома") о военных, освобожденных из плена,

истории восстановления воинов в реабилитационных центрах RECOVERY - в фотографиях Константина Либерова и Александра Пилюгина,

картины стойкости и профессиональной преданности - от спасателей, работающих под обстрелами, до пограничников, держащих морские рубежи,

истории личного мужества - как в фотографии "Незламний Роман Бойко", о воине, который после тяжелого ранения продолжает жить и вдохновлять других,

символы национальной памяти - например, на фотографии Юрия Лисничука "Людина живе доти, доки її пам'ятають" с полем подсолнухов как данью погибшим,

сцены повседневной службы - от учений и боевых задач до эвакуации детей и помощи гражданским в прифронтовых городах.

Авторы фото подчеркивают, что "Світ нескорених" - это не просто фотовыставка, а своеобразный визуальный дневник Украины во времена испытаний, поддерживающий культурную память и вдохновляющий на веру в мирное будущее.

"Каждая поездка на фронт - это глаза и лица Героев, которые невозможно забыть. Их подвиги и самоотверженность вдохновляют. Наша глобальная цель - чтобы о войне в Украине никто не забыл, людей ценили и помнили", - отметил один из авторов фотографий, фотограф Департамента коммуникации МВД Юрий Лисничук.

Справочно:

RECOVERY - национальная сеть реабилитационных центров для раненых военных. Проект основали Виктор и Елена Пинчук для помощи Силам безопасности и обороны Украины. На сегодня в Украине работают 18 реабилитационных центров RECOVERY, которые предоставляют бесплатные услуги для военных. Они функционируют в Виннице, Днепропетровской области (три заведения), Киеве (два заведения) и Киевской области, Луцке, Львове, Одессе (два заведения), Полтаве, Ривном, Тернополе, Хмельницком, Черкассах, Черновцах и Чернигове. В целом, реабилитационную помощь в центрах национальной сети RECOVERY уже получили 30 000 пациентов.