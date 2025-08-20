"Світло нескорених": МВС презентує фотовиставку. ФОТОрепортаж

Фотовиставка "Світло нескорених" відкривається у Всесвітній день фотографії та присвячена 34-й річниці Незалежності України. У кожній світлині – історії мужності та незламного духу українців, які щодня зберігають Незалежність нашої держави. Експозиція об’єднує 34 світлини.

Проєкт реалізовано Міністерством внутрішніх справ України за сприяння Національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових RECOVERY та АТ "Укрзалізниця".

Виставка розміщена на центральних залізничних вокзалах Дніпра, Одеси, Харкова, Львова та Миколаєва до 8 вересня, щоб мільйони пасажирів змогли побачити й відчути крізь об’єктиви авторів глибину пережитого та силу національної єдності.

Також експозицію зі світлинами можна переглянути онлайн на сайті МВС.

Мета проєкту — не лише вшанувати Героїв сьогодення, а й зафіксувати для історії моменти, що стали символами нашої боротьби. В експозиції — світлини, що відображають подвиг органів системи МВС (Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Національної поліції, Головного сервісного центру, Державної міграційної служби), а також інших Сил безпеки та оборони України. Це спільна історія боротьби та незламності.

Головна ідея проєкту — надихнути фотографів у всьому світі — ділитися власними роботами, ділитися своїм світом зі світом.

"Фотовиставка "Світло нескорених" — це голос правди, що звучить крізь об’єктиви. Ми відкриваємо цю експозицію, приурочену до 34-ї річниці Незалежності України, щоб вшанувати Героїв, зберегти пам’ять і, водночас, надихнути на нові звершення. Кожна світлина — це історія мужності, служіння та незламності, які творять сучасну українську історію. Цей проєкт — не лише візуальна хроніка нашої боротьби, а й заклик: дивитись, пам’ятати, діяти", — зауважила директорка Департаменту комунікації МВС України Мар’яна Рева.

В експозиції представлені:

Миті повернення та радості — як у роботах Петра Задорожного ("Щасливі бути вдома") про військових, звільнених із полону.

— як у роботах Петра Задорожного ("Щасливі бути вдома") про військових, звільнених із полону. Історії відновлення воїнів в реабілітаційних центрах RECOVERY — у світлинах Костянтина Ліберова та Олександра Пілюгіна

— у світлинах Костянтина Ліберова та Олександра Пілюгіна Картини стійкості та професійної відданості — від рятувальників, які працюють під обстрілами, до прикордонників, що тримають морські рубежі.

— від рятувальників, які працюють під обстрілами, до прикордонників, що тримають морські рубежі. Історії особистої мужності — як у світлині "Незламний Роман Бойко" про воїна, який після важкого поранення продовжує жити й надихати.

— як у світлині "Незламний Роман Бойко" про воїна, який після важкого поранення продовжує жити й надихати. Символи національної пам’яті — наприклад, на світлині Юрія Лісничука "Людина живе доти, доки її пам’ятають" із соняшниковим полем як даниною полеглим.

— наприклад, на світлині Юрія Лісничука "Людина живе доти, доки її пам’ятають" із соняшниковим полем як даниною полеглим. Сцени повсякденної служби — від навчань і бойових завдань до евакуації дітей та допомоги цивільним у прифронтових містах.

Автори фото підкреслюють, що "Світло нескорених" — це не просто фотовиставка, а своєрідний візуальний щоденник України у часи випробувань, що підтримує культурну пам’ять та надихає на віру у мирне майбутнє.

"Кожна поїздка на фронт — це очі та обличчя Героїв, які неможливо забути. Їх подвиги та самовідданість надихають. Наша глобальна мета — щоб про війну в Україні ніхто не забув, людей цінували та пам'ятали", — зазначив один із авторів світлин, фотограф Департаменту комунікації МВС Юрій Лісничук.

RECOVERY — національна мережа реабілітаційних центрів для поранених військових. Проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки й оборони України. Станом на сьогодні в Україні працюють 18 реабілітаційних центрів RECOVERY, які надають безоплатні послуги для військових. Вони функціонують у Вінниці, Дніпропетровській області (три заклади), Києві (два заклади) й Київській області, Луцьку, Львові, Одесі (два заклади), Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях та Чернігові. Загалом реабілітаційну допомогу в центрах національної мережі RECOVERY вже отримали 30 000 пацієнтів.