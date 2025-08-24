РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8591 посетитель онлайн
Новости Фото День Независимости
803 2

Офис премьера и парламент Канады подсветили сине-желтыми цветами. ФОТОрепортаж

В Канаде по случаю Дня флага и Дня Независимости Украины подсветили здания офиса премьера и парламента сине-желтыми цветами.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Канаде, информирует Цензор.НЕТ.

Вечером, 23 августа, парламент Канады подсветили национальными цветами Украины, "напоминая нам о единстве, которое разделяют канадцы и украинцы", отметили там.

Также цветами украинского флага подсветили здание офиса премьера Канады, расположенное через дорогу от парламента.

Парламент и офис прем'єра Канади підсвітили синьо-жовтими кольорами
Парламент и офис прем'єра Канади підсвітили синьо-жовтими кольорами

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Марк Карни в День Независимости Украины приехал в Киев.

Также смотрите: Зеленский в День Независимости: 24 февраля Украина стала взрослой и остановила вторую армию мира. ВИДЕО

Автор: 

День Независимости (1198) Канада (2129) посольство Украины (334)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Канаді, за дієву підтримку України!!
Бо Трамп, все ніяк не наважиться, упродовж 200 днів!!
показать весь комментарий
24.08.2025 10:21 Ответить
Дякуємо! Канада завжди була послідовна в підтримці України
показать весь комментарий
24.08.2025 12:12 Ответить
 
 