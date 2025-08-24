Офис премьера и парламент Канады подсветили сине-желтыми цветами. ФОТОрепортаж
В Канаде по случаю Дня флага и Дня Независимости Украины подсветили здания офиса премьера и парламента сине-желтыми цветами.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Канаде, информирует Цензор.НЕТ.
Вечером, 23 августа, парламент Канады подсветили национальными цветами Украины, "напоминая нам о единстве, которое разделяют канадцы и украинцы", отметили там.
Также цветами украинского флага подсветили здание офиса премьера Канады, расположенное через дорогу от парламента.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Марк Карни в День Независимости Украины приехал в Киев.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо Трамп, все ніяк не наважиться, упродовж 200 днів!!