Офис премьера и парламент Канады подсветили сине-желтыми цветами. ФОТОрепортаж

В Канаде по случаю Дня флага и Дня Независимости Украины подсветили здания офиса премьера и парламента сине-желтыми цветами.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Канаде, информирует Цензор.НЕТ.

Вечером, 23 августа, парламент Канады подсветили национальными цветами Украины, "напоминая нам о единстве, которое разделяют канадцы и украинцы", отметили там.

Также цветами украинского флага подсветили здание офиса премьера Канады, расположенное через дорогу от парламента.





Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Марк Карни в День Независимости Украины приехал в Киев.

