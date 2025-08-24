Премьер Канады Карни прибыл в Киев
Премьер-министр Канады Марк Карни сегодня, в День Независимости Украины, приехал в Киев.
Об этом Карни сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Утром Карни написал, что "только что прибыл в Киев".
"Только что прибыл в Киев, Украина. В этот День Независимости Украины и в этот критический момент в истории страны Канада усиливает свою поддержку и усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине", - говорится в сообщении.
