Прем’єр Канади Карні прибув до Києва
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні сьогодні, у День Незалежності України, приїхав до Києва.
Про це Карні повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Зранку Карні написав, що "щойно прибув до Києва".
"Щойно прибув до Києва, Україна. У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії країни Канада посилює свою підтримку та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні", - йдеться в повідомленні.
