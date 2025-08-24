Прем’єр Канади Карні прибув до Києва

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні сьогодні, у День Незалежності України, приїхав до Києва.

Про це Карні повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Зранку Карні написав, що "щойно прибув до Києва".

"Щойно прибув до Києва, Україна. У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії країни Канада посилює свою підтримку та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні", - йдеться в повідомленні.

