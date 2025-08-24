Офіс прем’єра та парламент Канади підсвітили синьо-жовтими кольорами. ФОТОрепортаж

У Канаді з нагоди Дня прапора та Дня Незалежності України підсвітили будівлі офісу прем'єра та парламенту синьо-жовтими кольорами.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Канаді, інформує Цензор.НЕТ.

Ввечері, 23 серпня, парламент Канади підсвітили національними кольорами України, "нагадуючи нам про єдність, яку поділяють канадці та українці", зазначили там.

Також кольорами українського прапора підсвітили будівлю офісу прем'єра Канади, розташовану через дорогу від парламенту.





Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні у День Незалежності України приїхав до Києва.

