Офіс прем’єра та парламент Канади підсвітили синьо-жовтими кольорами. ФОТОрепортаж

У Канаді з нагоди Дня прапора та Дня Незалежності України підсвітили будівлі офісу прем'єра та парламенту синьо-жовтими кольорами.

Про це повідомила пресслужба посольства України в Канаді, інформує Цензор.НЕТ.

Ввечері, 23 серпня, парламент Канади підсвітили національними кольорами України, "нагадуючи нам про єдність, яку поділяють канадці та українці", зазначили там.

Також кольорами українського прапора підсвітили будівлю офісу прем'єра Канади, розташовану через дорогу від парламенту.

Парламент та офіс прем'єра Канади підсвітили синьо-жовтими кольорами
Парламент та офіс прем'єра Канади підсвітили синьо-жовтими кольорами

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні у День Незалежності України приїхав до Києва.

Також дивіться: Зеленський у День Незалежності: 24 лютого Україна стала дорослою та зупинила другу армію світу. ВIДЕО

День Незалежності (703) Канада (2253) посольство України (286)
Дякуємо Канаді, за дієву підтримку України!!
Бо Трамп, все ніяк не наважиться, упродовж 200 днів!!
24.08.2025 10:21 Відповісти
Дякуємо! Канада завжди була послідовна в підтримці України
24.08.2025 12:12 Відповісти
 
 