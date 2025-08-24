638 2
Офіс прем’єра та парламент Канади підсвітили синьо-жовтими кольорами. ФОТОрепортаж
У Канаді з нагоди Дня прапора та Дня Незалежності України підсвітили будівлі офісу прем'єра та парламенту синьо-жовтими кольорами.
Про це повідомила пресслужба посольства України в Канаді, інформує Цензор.НЕТ.
Ввечері, 23 серпня, парламент Канади підсвітили національними кольорами України, "нагадуючи нам про єдність, яку поділяють канадці та українці", зазначили там.
Також кольорами українського прапора підсвітили будівлю офісу прем'єра Канади, розташовану через дорогу від парламенту.
Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні у День Незалежності України приїхав до Києва.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо Трамп, все ніяк не наважиться, упродовж 200 днів!!