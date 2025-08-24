Світові лідери вітають Україну із Днем Незалежності
Лідери країн світу оприлюднили привітання із Днем Незалежності України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ
Так, привітання направив Папа Римський Лев ХІV.
"Хочу запевнити вас у своїй молитві за народ України, який страждає від війни, особливо за всіх поранених тілесно, за тих, хто втратив близьких, і за тих, хто позбавлений своїх домівок. Нехай Сам Бог втішить їх; нехай Він зміцнить поранених і дарує вічний спокій померлим.
Благаю Господа зворушити серця людей доброї волі, щоб галас зброї стих і поступився місцем діалогу, відкриваючи шлях до миру на благо всіх. Я довіряю ваш народ Пресвятій Діві Марії, Цариці Миру", - зазначив він.
Лідер США Дональд Трамп у листі наголосив, що "Штати поважають вашу боротьбу, шанують ваші жертви та вірять у ваше майбутнє як незалежної держави".
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у привітанні зазначив, що співпраця між країнами сприяє процвітанню народів та "продовжує міцнішати з кожним роком, набуваючи багатовимірного та багатошарового характеру".
"Я переконаний, що стратегічне партнерство між Туреччиною та Україною має першорядне значення для довіри та стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівнях. З цієї нагоди я знову висловлюю свої найкращі побажання Вашій Високоповажності щастя та міцного здоров'я, а також миру, процвітання та добробут дружньому народу України", - додав він.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відзначив, що українці "з великою мужністю обороняються від нападів Росії. Вони борються за наш устрій на засадах свободи в Європі та за справедливий мир. У День незалежності ми твердо стоїмо на їхньому боці – сьогодні і в майбутньому".
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що українці боряться за вільну, демократичну та незалежну країну.
"Саме на це спрямовані наші зусилля. Ми з вами, скільки буде потрібно. Бо вільна Україна - це вільна Європа. З Днем Незалежності, Україно!" - написала вона.
Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність Пекіна співпрацювати з Україною, щоб спрямувати двосторонні відносини на стабільний та довгостроковий розвиток і принести більшу користь народам обох країн.
Король Нідерландів Віллем-Александр вшанував стійкість та мужність українського народу:
"Віддаю шану його наполегливості та надії, які надихають багатьох людей у всьому світі. Будьте певні, що Нідерланди будуть з вами на кожному кроці. Стільки, скільки потрібно".
Король Чарльз III із дружиною висловили захоплення незламною мужністю українського народу.
Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер у привітанні зазначила, що країна залишається відданою підтримці українців, які постраждали від війни:
"Швейцарія продовжує найрішучіше засуджувати війну Росії проти України. Ми твердо підтримуємо вашу країну в її прагненні до справедливого та тривалого миру".
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив: "Ми стоїмо разом з українським народом. Україна бореться не лише за свою свободу та безпеку, а й за нашу. Слава Україні!".
Лідер Литви Гітанас Науседа записав відеопривітання українською:
"Вже 4 роки ви боретесь за можливість жити на своїй вільній Батьківщині. Щодня ви показуєте світові безпрецедентний приклад мужності та рішучості, зупиняючи жорстоку московську орду. Як би важко вам не було, знайте: Литва завжди буде поруч, завжди вам допоможемо всіма можливими засобами - військовими, політичними, фінансовими".
Глава МЗС Молдови Міхай Попшой також українською привітав громадян із Днем Незалежності. Він зазначив, що Кремль ніколи не зможе роз'єднати народи Молдови та України.
