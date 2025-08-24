УКР
Світові лідери вітають Україну із Днем Незалежності

Привітання із Днем Незалежності від світових лідерів

Лідери країн світу оприлюднили привітання із Днем Незалежності України.

Так, привітання направив Папа Римський Лев ХІV.

"Хочу запевнити вас у своїй молитві за народ України, який страждає від війни, особливо за всіх поранених тілесно, за тих, хто втратив близьких, і за тих, хто позбавлений своїх домівок. Нехай Сам Бог втішить їх; нехай Він зміцнить поранених і дарує вічний спокій померлим.

Благаю Господа зворушити серця людей доброї волі, щоб галас зброї стих і поступився місцем діалогу, відкриваючи шлях до миру на благо всіх. Я довіряю ваш народ Пресвятій Діві Марії, Цариці Миру", - зазначив він.

Лідер США Дональд Трамп у листі наголосив, що "Штати поважають вашу боротьбу, шанують ваші жертви та вірять у ваше майбутнє як незалежної держави".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у привітанні зазначив, що співпраця між країнами сприяє процвітанню народів та "продовжує міцнішати з кожним роком, набуваючи багатовимірного та багатошарового характеру".

"Я переконаний, що стратегічне партнерство між Туреччиною та Україною має першорядне значення для довіри та стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівнях. З цієї нагоди я знову висловлюю свої найкращі побажання Вашій Високоповажності щастя та міцного здоров'я, а також миру, процвітання та добробут дружньому народу України", - додав він.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відзначив, що українці "з великою мужністю обороняються від нападів Росії. Вони борються за наш устрій на засадах свободи в Європі та за справедливий мир. У День незалежності ми твердо стоїмо на їхньому боці – сьогодні і в майбутньому".

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що українці боряться за вільну, демократичну та незалежну країну.

"Саме на це спрямовані наші зусилля. Ми з вами, скільки буде потрібно. Бо вільна Україна - це вільна Європа. З Днем Незалежності, Україно!" - написала вона.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про готовність Пекіна співпрацювати з Україною, щоб спрямувати двосторонні відносини на стабільний та довгостроковий розвиток і принести більшу користь народам обох країн.

Король Нідерландів Віллем-Александр вшанував стійкість та мужність українського народу:

"Віддаю шану його наполегливості та надії, які надихають багатьох людей у ​​всьому світі. Будьте певні, що Нідерланди будуть з вами на кожному кроці. Стільки, скільки потрібно".

Король Чарльз III із дружиною висловили захоплення незламною мужністю українського народу.

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер у привітанні зазначила, що країна залишається відданою підтримці українців, які постраждали від війни:

"Швейцарія продовжує найрішучіше засуджувати війну Росії проти України. Ми твердо підтримуємо вашу країну в її прагненні до справедливого та тривалого миру".

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив: "Ми стоїмо разом з українським народом. Україна бореться не лише за свою свободу та безпеку, а й за нашу. Слава Україні!".

Лідер Литви Гітанас Науседа записав відеопривітання українською:

"Вже 4 роки ви боретесь за можливість жити на своїй вільній Батьківщині. Щодня ви показуєте світові безпрецедентний приклад мужності та рішучості, зупиняючи жорстоку московську орду. Як би важко вам не було, знайте: Литва завжди буде поруч, завжди вам допоможемо всіма можливими засобами - військовими, політичними, фінансовими".

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой також українською привітав громадян із Днем Незалежності. Він зазначив, що Кремль ніколи не зможе роз'єднати народи Молдови та України.

