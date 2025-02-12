Рада ухвалила постанову про Національний день молитви 24 лютого. ФОТО

Верховна Рада України встановила 24 лютого Національним днем молитви, що відзначатиметься щороку в річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Про це у телеграмі повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ

Верховна Рада ухвалила відповідну постанову, яка була підтримана 255 голосами народних депутатів. Ініціативу №12412 було схвалено на пленарному засіданні.

Згідно з постановою, у цей день має бути проведене засідання Верховної Ради, яке розпочнеться виконанням духовного гімну України "Боже великий, єдиний". Це стане символічним актом єдності та духовного зміцнення нації в умовах війни.

Кабінету Міністрів доручено розробити план заходів для відзначення Національного дня молитви, до якого повинні бути залучені представники Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. Обласні та міські адміністрації також отримають завдання щодо підготовки святкових заходів на місцях.

Очікується, що цей день сприятиме зміцненню патріотичного духу українців і посилить духовну єдність нації в боротьбі за незалежність та відновлення територіальної цілісності України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада проголосувала за перезапуск ринку факторингових послуг в Україні. Про що йдеться