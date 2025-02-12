УКР
2 925 58

Рада ухвалила постанову про Національний день молитви 24 лютого. ФОТО

Верховна Рада України встановила 24 лютого Національним днем молитви, що відзначатиметься щороку в річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Про це у телеграмі повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ

Верховна Рада встановила Національний день молитви 24 лютого

Верховна Рада ухвалила відповідну постанову, яка була підтримана 255 голосами народних депутатів. Ініціативу №12412 було схвалено на пленарному засіданні.

Згідно з постановою, у цей день має бути проведене засідання Верховної Ради, яке розпочнеться виконанням духовного гімну України "Боже великий, єдиний". Це стане символічним актом єдності та духовного зміцнення нації в умовах війни.

Кабінету Міністрів доручено розробити план заходів для відзначення Національного дня молитви, до якого повинні бути залучені представники Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. Обласні та міські адміністрації також отримають завдання щодо підготовки святкових заходів на місцях.

Очікується, що цей день сприятиме зміцненню патріотичного духу українців і посилить духовну єдність нації в боротьбі за незалежність та відновлення територіальної цілісності України.

Автор: 

ВР (15235) молитва (88)
Топ коментарі
+20
А що зеленського вже канонізували?
показати весь коментар
12.02.2025 13:14 Відповісти
+18
******* ..(баньте)
показати весь коментар
12.02.2025 13:19 Відповісти
+16
"..підготовки святкових заходів на місцях..." (с)

24 лютого тепер в нас свято???
показати весь коментар
12.02.2025 13:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Коментувати
А що зеленського вже канонізували?
показати весь коментар
12.02.2025 13:14 Відповісти
Мабудь, пишуть ж - підготувати святкові заходи на місцях..

Доречі, канонізація тільки посмертно...Ви на що натякаєте?)))
показати весь коментар
12.02.2025 13:18 Відповісти
Без надії сподіваюсь!
показати весь коментар
12.02.2025 13:21 Відповісти
Браво!!!!!!
показати весь коментар
12.02.2025 13:31 Відповісти
Молитва чтобы Зелю наказало провидение за все, что он сделал с Украиной и ее народом. А потом и помолимся за упокой.
показати весь коментар
12.02.2025 13:48 Відповісти
"..підготовки святкових заходів на місцях..." (с)

24 лютого тепер в нас свято???
показати весь коментар
12.02.2025 13:16 Відповісти
сукінарітні та 73% клінічних ідіотів- це вже повний (жін. орган) чи дна не дістали ще?
показати весь коментар
12.02.2025 13:21 Відповісти
А як же без свята? День обісраних зелених штанів!
показати весь коментар
12.02.2025 13:28 Відповісти
«У нас сегодня не праздник, а юбилей великой трагедии» © Город Глупов
показати весь коментар
12.02.2025 13:51 Відповісти
День "мівіни"!
показати весь коментар
12.02.2025 14:13 Відповісти
Такая муйня уже была, причём разово. Потом её заменили на день майских шашлычков.

Зимой https://ru.wikipedia.org/wiki/2022_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2022 года, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия стянула войска и военную технику к украинской границе, после чего мировые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 СМИ заявили о возможности военного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_(%D1%81_2021) вторжения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F РФ в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украину. Среди возможных дат начала войны британское издательство https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Sun The Sun назвало https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 16 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский призвал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B украинцев не паниковать и объявил эту дату Днём единения Украины. Глава государства зарегистрировал указ о создании праздника. В своём видеообращении заявил: "Нас пугают великой войной и в очередной раз назначают дату военного вторжения. Это уже не первый раз. Но наше https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 государство сегодня сильно, как никогда…. Нам говорят, что https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 16 февраля станет днём нападения. Мы сделаем его Днём единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство...
показати весь коментар
12.02.2025 13:17 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 13:18 Відповісти
ну всьо ..перемога !
показати весь коментар
12.02.2025 13:17 Відповісти
Це значно "вплине" на відсутність затвердження Радою змін до законодавства щодо ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ коригувальників-ждунів за їх співпрацю з рашистами для убивства Українців!?
Безкарність та бездіяльність, стефанчуків зеленського шмигаля у цьому напряму законодавства, залишається ПОТУЖНОЮ упродовж 3років!!
показати весь коментар
12.02.2025 13:18 Відповісти
******* ..(баньте)
показати весь коментар
12.02.2025 13:19 Відповісти
Це бздур - один раз в році молитися. Практикуючі християни роблять це принаймні раз на день, мусульмани - 5 разів на день. Атеїсти цього не роблять зовсім. Иому ця спроба привести всіх до спільного знаменника - це як мінімум дурня.
показати весь коментар
12.02.2025 13:50 Відповісти
Це піздець...
показати весь коментар
12.02.2025 13:20 Відповісти
І його дівоче ім'я - зеленський!
показати весь коментар
12.02.2025 14:07 Відповісти
Фарисеї, для яких не існують ні людські закони, ні Божі заповіді, нав'язують молитву!
показати весь коментар
12.02.2025 13:24 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 13:24 Відповісти
Шось згадалося, як москалі на Байконурі ракети свяченою водою кропили. В нас, правда, ракет нема, але зате решта як годиться.
показати весь коментар
12.02.2025 13:25 Відповісти
Маразм міцніє! "Духовні скрепи" по тутешньому!
показати весь коментар
12.02.2025 13:25 Відповісти
Їм, зеленим уйобкам, аби щось відміти. "...святкових заходів на місцях." - це просто ******* *******.
показати весь коментар
12.02.2025 13:25 Відповісти
Вдаримо молитвою по війні і корупції !!!!!!..УРА !!!!!
показати весь коментар
12.02.2025 13:31 Відповісти
А що день Єдінства 16 лютого вже не свято ?
показати весь коментар
12.02.2025 13:34 Відповісти
Це якийсь тонкий єврейський гумор, мабуть. Бо я щось не розумію, в чому прикол.
показати весь коментар
12.02.2025 13:35 Відповісти
Молитись путіну.
показати весь коментар
12.02.2025 16:30 Відповісти
А що робити атеістам?
показати весь коментар
12.02.2025 13:37 Відповісти
Прям з язика зірвали запитання! Теж цікаво. )
показати весь коментар
12.02.2025 13:41 Відповісти
Молитися
Еволюції чудотворній
показати весь коментар
12.02.2025 14:08 Відповісти
Тут якось один чєл був присмерті(але потім оклигав,тому і розповів).Явився йому бог,і так чуваку хотілося побалакати з автором.Стільки він ставив зампитань.Так от,спитав він і як же творець примудрився створив Всесвіт,Землю,все живе на Землі.Той так дивиться на чудака і каже : - Ти що не навчався в школі?Не знаєш про теорію великого вибуху,теорію еволюції Дарвіна?
- Господи,а що ж тоді написано в біблії,корані?Що ти казав Моісєю,Мухамеду?
- Слухай,чудило,ну як я міг темним,неосвіченим козопасам пояснити основи фізики і біології?
показати весь коментар
12.02.2025 14:35 Відповісти
Але це все ж таки релігійний анекдот, не від атеістів.
Просто бог показаний під іншим кутом.
показати весь коментар
12.02.2025 16:54 Відповісти
І тут,бляха,викрутив через одне місце.
показати весь коментар
12.02.2025 19:31 Відповісти
Якщо що, я атеіст)
показати весь коментар
12.02.2025 19:42 Відповісти
Ну слава Богу.
показати весь коментар
12.02.2025 20:32 Відповісти
Сміятись з дебілів.
показати весь коментар
12.02.2025 14:33 Відповісти
Національний день молитви повинен бути щодня
показати весь коментар
12.02.2025 13:37 Відповісти
Даже більше... 25 годин на добу
показати весь коментар
12.02.2025 16:56 Відповісти
працюють прямо 24 на 7 ..війна ж .. молюсь за них щогодини
показати весь коментар
12.02.2025 13:38 Відповісти
А "молитовні шашлики" самім готувати чи держава буде видавати? А десант американських конгресменів приїде до нас на шашлики?
показати весь коментар
12.02.2025 13:39 Відповісти
Шашлики влада постачати не буде - дорого. Зате буде локшина. Вдосталь. На вуха.
показати весь коментар
12.02.2025 13:54 Відповісти
я пропоную День Травневого Шашлика
показати весь коментар
12.02.2025 13:39 Відповісти
початок збройної агресії, потрібно готовути святкові заходи, ну щоб тупі вкраїнчики не забували якої думки про них так звана влада яку вони наобрали собі на голову.
показати весь коментар
12.02.2025 13:40 Відповісти
день Курської Операсьйон

день Кави в Криму

день супертатарова вбивці чеченців

день Зенелоха Боневтіка Явамничегонедолжен

....

іншими словами зельоний день на всі 365 днів - "ТАНЦУЮЮТ ВСЕ !" (с)
показати весь коментар
12.02.2025 13:41 Відповісти
Україна вже релігійна держава, а зе вже верховний потнифік?
показати весь коментар
12.02.2025 13:44 Відповісти
і це представники наріду......який жах....ще б челом об землю битися при цих виродках і два рази ку робити...наволоч зелена..
показати весь коментар
12.02.2025 13:49 Відповісти
У майбутньому, це буде особливий День, Народ буде Пам'ятати та молитися за загиблих Братів та Сестер. --- боти, рвіть дупи далі!(
показати весь коментар
12.02.2025 14:06 Відповісти
Спочатку треба дожити до Дня Перемоги!
показати весь коментар
12.02.2025 14:15 Відповісти
Цим дебілам очевидно не відомо, що Україна світська держава. Як казали виборці цього шапіто, - хоч поржом - то як, весело?
показати весь коментар
12.02.2025 14:36 Відповісти
Стаття 35: Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.
показати весь коментар
12.02.2025 17:40 Відповісти
Святкові заходи?
Так давайте святкуватимемо і день нападу фашистів на Україну, і чорнобиль можемо відсвяткувати)))
Цей день має бути днем ​​жалоби та молитов за всіма загиблими.
показати весь коментар
12.02.2025 18:11 Відповісти
А танці будуть?
Святкувати, так святкувати.
Який же ідіотизм, таки збожеволіли на банківській.
показати весь коментар
12.02.2025 18:14 Відповісти
 
 