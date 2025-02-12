Рада проголосувала за перезапуск ринку факторингових послуг в Україні. Про що йдеться

Верховна Рада у першому читанні проголосувала за законопроєкт №12306 про факторинг.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Законопроєкт передбачає удосконалення регулювання факторингу в Україні та окремих положень чинних законів України, що стосуються надання факторингових послуг", – зазначив він.

Серед іншого, положення проєкту закону спрямовані на:

імплементацію в законодавство України положень Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного прав про факторинг, що наблизить український факторинг до кращих міжнародних відповідників;

запровадження державної реєстрації відступлення права вимоги, що дасть змогу знизити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності та сприятиме прозорості ринку;

визначення предмету та змісту договору факторингу;

визначення пріоритету відступлення права грошової вимоги;

розмежування регулювання торговельного факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю.

Водночас діяльність компаній, які надають послуги з відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит, здійснюватиметься в межах ліцензії на діяльність фінансової компанії, додав Гетманцев.

Така ліцензія передбачає право надавати кошти у кредит і буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу.

Як повідомлялося, напередодні Рада провалила голосування за новий закон про кредитну історію. Його ухвалення є одним із зобов’язань перед МВФ.