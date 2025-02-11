Рада провалила голосування за новий закон про кредитну історію. Його ухвалення є одним із зобов’язань перед МВФ

Верховна Рада відхилила проєкт закону "Про кредитну історію", який мав замінити чинне законодавство у цій сфері.

Відповідний законопроєкт №12260 у першому читанні підтримав лише 221 депутат за мінімально необхідних 226 голосів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Водночас депутати 226 голосами направили цей законопроєкт на всенародне обговорення. Железняк зауважив, що таке обговорення відбуватиметься вперше в історії і "що це таке, ніхто не знає".

Метою нового законопроєкту у пояснювальній записці вказана необхідність виправити недоліки чинного законодавства у цій сфері, а також посилити захист прав позичальників. Крім того, ухвалення законопроекту є одним із зобов’язань, взятих Україною перед МВФ, вказував Національний банк.

Законопроєкт мав замінити чинний закон "Про організацію формування та обігу кредитних історій", а також передбачав внесення зміни до низки інших законів у цій сфері.

Зокрема, ним пропонувалося врегулювати правові та організаційні засади ведення кредитних історій: збору, обробки, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов’язань, функціонування інституцій, пов’язаних зі збором, обробкою, зберіганням, захистом та використанням цієї інформації, правові основи державного нагляду за такою діяльністю.

Серед іншого, законопроєкт передбачав:

надання громадянам та компаніям доступу до своєї кредитної історії, її зміни у разі включення до кредитної історії недостовірних даних;

право близьких осіб суб'єктів кредитної історії на доступ до кредитної історії суб'єкта, який зник безвісти чи помер (визнаний померлим);

заборону використання інформації з кредитних історій третіми особами без згоди суб'єкта кредитної історії, санкцій за порушення таких заборон тощо.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду повернеться до Києва наприкінці лютого для сьомого перегляду програми співпраці з Україною у межах механізму розширеного фінансування (EFF). У випадку успішного проходження Україною 7-го перегляду програми EFF до держбюджету надійде $917,54 млн.

Що відомо про програму співпраці України з МВФ?

Як повідомлялося, 20 грудня 2024 року Рада директорів МВФ затвердила шостий перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF). Після цього Україна отримала близько $1,1 млрд на підтримку державного бюджету.

18 жовтня минулого року Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) затвердила пʼятий перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Це дозволило Україні отримати новий транш від МВФ обсягом близько $1,1 млрд.

МВФ також переглянув графік затвердження наступних траншів для України на 2025 рік. Зокрема, Виконавча рада погодилася провести наступного року чотири перегляди за програмою замість запланованих двох, їх успішне проходження дозволить Україні збільшити обсяг залучених коштів за програмою у 2025 році із $1,8 млрд до $2,7 млрд.

Нагадаємо, 31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,6 млрд.