Жорстоке поводження з цивільними на окупованих Росією територіях відображає "тривожну тенденцію", - ООН

Управління ООН із прав людини оприлюднило доповідь про жорстоке поводження з цивільними особами, затриманими на окупованих Росією територіях України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Згідно з документом, більшість із 215 опитаних звільнених цивільних описують побиття, удари електричним струмом, імітації страт, тривале перебування у стресових позах, погрози смерті та сексуальне насильство, що "відображає тривожну тенденцію". Також зафіксовано погані умови утримання, нестачу їжі та медичної допомоги.

Експерти ООН наголошують, що Росія застосовувала власне кримінальне законодавство на окупованих територіях, ігноруючи міжнародне гуманітарне право. Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк зазначив, що затримані зазнають свавільних арештів і обмеженого контакту з родинами, а права постраждалих мають бути ключовим питанням під час будь-яких мирних переговорів.

За даними української влади, станом на травень 2025 року близько 1800 цивільних залишалися ув’язненими РФ на окупованих територіях, проте фактична кількість, ймовірно, більша.

У доповіді також відзначено, що на підконтрольній Україні території затримання переважно стосувалися справ за національною безпекою та колабораційну діяльність. Станом на 21 липня 2025 року в Україні утримували 2258 осіб у слідчих ізоляторах і пенітенціарних установах, відкрито приблизно 20 000 кримінальних проваджень, що створило значне навантаження на систему кримінальної юстиції.

ООН продовжує фіксувати випадки катувань та жорстокого поводження із затриманими, а відповідальність за порушення залишається обмеженою.

