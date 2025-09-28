РУС
Новости Ракетная атака на Киев
12-летняя Александра Полищук погибла в результате массированного российского удара по Киеву. ФОТО

В результате массированной атаки РФ по Киеву в ночь на воскресенье, 28 сентября, погибла 12-летняя Александра Полищук.

Трагическую весть сообщила в соцсети фейсбук специализированная школа №159, в которой училась девочка, информирует Цензор.НЕТ.

"28 сентября 2025 года в результате вражеской ночной атаки на г. Киев трагически погибла ученица 7-Б класса Полищук Александра. Выражаем искренние соболезнования родителям и семье Александры", - сказано в сообщении.

Александра Полищук.

В школе 29 сентября объявили Днем траура.

Журналистка Кристина Коцира рассказала, что мама погибшей Александры находится в больнице в тяжелом состоянии.

"На третьем этаже в этом доме жила 12-ти летняя девочка, она погибла. Мама в больнице в тяжелом состоянии. На четвертом жила одинокая женщина, более 10 лет после инсульта прикованная к постели. Она позвонила людям, которые ей помогают, чтобы сообщить о прилете, а те - спасателям, чтобы они знали, что на 4 этаже человек, который сам не выберется. Спасатели успели. Она надышалась дыма и гари. В реанимации. На 5-м жила тоже одинокая женщина, у которой был ДЦП. А в прошлом году она еще и ногу сломала. Ее подружка детства из дома напротив, который тоже пострадал, ищет информацию о ней - нет ни в каких списках и никто не видел/не слышал. Надеется, что спускалась во время тревоги. Вот только куда? Местные жалуются, что рядом нет укрытий. Одноклассники 12-ти летней погибшей девочки несут цветы, игрушки, свечи. Женщина, которая помогала лежачей женщине, которая после инсульта, плачет. Она тоже когда-то жила в этом доме с черными глазами-окнами. Так выглядит еще одно утро в столице страны, которой не повезло с соседом", - написала журналистка.

обстрел РФ

Массированный удар РФ 28 сентября

Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали ряд украинских городов дронами и ракетами. В частности, из-за удара по Киеву известно о 14 раненых и 4 погибших, среди которых 12-летняя девочка.

В Киеве россияне также повредили Институт кардиологии, где обнаружили тела двух погибших. Кроме того, россияне атаковали и Киевскую область, там ранения получили 27 человек.

Под российским обстрелом оказалось и Запорожье. Там в результате атаки пострадали более 30 человек, среди них - трое детей.

Утром российские захватчики атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Двое раненых.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.

Как сообщили Воздушные силы, российская армия запустила по Украине дроны различных типов, крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО сбили 611 целей. Всего было применено 643 средств воздушного нападения.

