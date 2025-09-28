РУС
Разрушен цех и склад готовой продукции винного завода вследствие атаки РФ на Одесскую область. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие ночного дронового удара РФ по Одесщине разрушены цех и склад готовой продукции винного завода.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, рабочую смену из 50 работников эвакуировали. Также повреждена крыша и остекление частного дома.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Враг атаковал Одесскую область: повреждено предприятие.

разрушен винный завод в Одесской области
москалі виродки.

Але чому наші не повідомляють - який то винзавод в Одеській області.?
28.09.2025 12:31 Ответить
невже «Колоніст»?
28.09.2025 12:40 Ответить
 
 