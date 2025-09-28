Разрушен цех и склад готовой продукции винного завода вследствие атаки РФ на Одесскую область. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вследствие ночного дронового удара РФ по Одесщине разрушены цех и склад готовой продукции винного завода.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, рабочую смену из 50 работников эвакуировали. Также повреждена крыша и остекление частного дома.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Але чому наші не повідомляють - який то винзавод в Одеській області.?