Разрушен цех и склад готовой продукции винного завода вследствие атаки РФ на Одесскую область. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие ночного дронового удара РФ по Одесщине разрушены цех и склад готовой продукции винного завода.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, рабочую смену из 50 работников эвакуировали. Также повреждена крыша и остекление частного дома.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Одесскую область: повреждено предприятие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж









Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!