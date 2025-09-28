Враг атаковал Одесщину: повреждено предприятие. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 28 сентября 2025 года войска РФ снова атаковали Одесщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, вследствие атаки повреждено одно из предприятий, где возник пожар, который пожарные ликвидировали.

Также повреждена крыша частного жилого дома, который расположен рядом.





