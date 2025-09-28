Враг атаковал Одесщину: повреждено предприятие. ВИДЕО+ФОТО
Ночью 28 сентября 2025 года войска РФ снова атаковали Одесщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, вследствие атаки повреждено одно из предприятий, где возник пожар, который пожарные ликвидировали.
Также повреждена крыша частного жилого дома, который расположен рядом.
Таке враження що Цензор схиляє тупий "мудрий нАрід" до капітуляції і працює на агресора.