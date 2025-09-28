Ворог атакував Одещину: пошкоджено підприємство. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі 28 вересня 2025 року війська РФ знову атакували Одещину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств, де виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували.
Також пошкоджено дах приватного житлового будинку, який розташований поруч.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль