Ворог атакував Одещину: пошкоджено підприємство. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 28 вересня 2025 року війська РФ знову атакували Одещину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено одне із підприємств, де виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували.

Також пошкоджено дах приватного житлового будинку, який розташований поруч.

Одещина після обстрілу
