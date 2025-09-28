Зруйновано цех та склад готової продукції винного заводу внаслідок атаки РФ на Одещину. ФОТОрепортаж
Внаслідок нічного дронового удару РФ по Одещині зруйнувано цех та склад готової продукції винного заводу.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, робочу зміну з 50 працівників евакуювали. Також пошкоджено дах та скління приватного будинку.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Але чому наші не повідомляють - який то винзавод в Одеській області.?
Це старий ще радянський винзавод.