Зруйновано цех та склад готової продукції винного заводу внаслідок атаки РФ на Одещину. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічного дронового удару РФ по Одещині зруйнувано цех та склад готової продукції винного заводу.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, робочу зміну з 50 працівників евакуювали. Також пошкоджено дах та скління приватного будинку.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

москалі виродки.

Але чому наші не повідомляють - який то винзавод в Одеській області.?
28.09.2025 12:31 Відповісти
невже «Колоніст»?
28.09.2025 12:40 Відповісти
Ні.
Це старий ще радянський винзавод.
28.09.2025 13:27 Відповісти
Менше шмурдяка стане в продажі...
28.09.2025 12:55 Відповісти
То не пийте шмурдяк і не будуть виробояти
28.09.2025 13:26 Відповісти
Винограду немає, а вина хоть топися. Ну, того шмурдяка з цих заводів що вином називають.
28.09.2025 13:38 Відповісти
Винограду повно не бреши
28.09.2025 14:27 Відповісти
 
 