12-річна Олександра Поліщук загинула внаслідок масованого російського удару по Києву. ФОТО

Внаслідок масованої атаки РФ по Києву в ніч на неділю, 28 вересня, загинула 12-річна Олександра Поліщук.

Трагічну звістку повідомила у соцмережі фейсбук спеціалізована школа №159, в якій навчалася дівчинка, інформує Цензор.НЕТ.

"28 вересня 2025 року внаслідок ворожої нічної атаки на м. Київ трагічно загинула учениця 7-Б класу Поліщук Олександра. Висловлюємо щирі співчуття батькам та родині Олександри", - сказано в повідомленні.

У школі 29 вересня оголосили Днем жалоби.

Журналістка Христина Коціра розповіла, що мама загиблої Олександри перебуває в лікарні у важкому стані.

"На третьому поверсі в цьому будинку мешкала 12-ти річна дівчинка, вона загинула. Мама в лікарні у важкому стані. На четвертому жила самотня жінка, понад 10 років після інсульту прикута до ліжка. Вона подзвонила людям, які їй допомагають, щоб сповістити про приліт, а ті — дснникам, щоб вони знали, що на 4 поверсі людина, яка сама не вибереться. Рятувальники встигли. Вона надихалась диму і гарі. В реанімації. На 5-му мешкала теж самотня жінка, в якої був ДЦП. А торік вона ще й ногу зламала. Її подружка дитинства з дому навпроти, що теж постраждав, шукає інформацію про неї — нема в жодних списках і ніхто не бачив/не чув. Сподівається, що спускалася під час тривоги. От тільки куди? Місцеві скаржаться, що поряд нема укриттів. Однокласники 12-ти річної загиблої дівчинки несуть квіти, іграшки, свічки. Жінка, що допомагала лежачій жінці, яка після інсульту, плаче. Вона теж колись жила в цьому будинку з чорними очима-вікнами. Так виглядає ще один ранок в столиці країни, якій не пощастило з сусідом", - написала журналістка.

Масований удар РФ 28 вересня

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня російські окупанти атакували низку українських міст дронами й ракетами. Зокрема, через удар по Києву відомо про 14 поранених та 4 загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.

У Києві росіяни також пошкодили Інститут кардіології, де виявили тіла двох загиблих. Крім того, росіяни атакували й Київщину, там поранень зазнали 27 людей.

Під російським обстрілом опинилося й Запоріжжя. Там внаслідок атаки постраждали понад 30 людей, серед них — троє дітей.

Зранку російські загарбники атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Двоє поранених.

В Одеській області російські окупанти завдали удару по винному заводу, внаслідок чого було знищено цех і склад готової продукції.

Як повідомили Повітряні сили, російська армія запустила по Україні дрони різних типів, крилаті та балістичні ракети. Сили ППО збили 611 цілей. Усього було застосовано 643 засобів повітряного нападу.

