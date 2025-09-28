УКР
Ракетна атака на Київ
12-річна Олександра Поліщук загинула внаслідок масованого російського удару по Києву. ФОТО

Внаслідок масованої атаки РФ по Києву в ніч на неділю, 28 вересня, загинула 12-річна Олександра Поліщук.

Трагічну звістку повідомила у соцмережі фейсбук спеціалізована школа №159, в якій навчалася дівчинка, інформує Цензор.НЕТ.

"28 вересня 2025 року внаслідок ворожої нічної атаки на м. Київ трагічно загинула учениця 7-Б класу Поліщук Олександра. Висловлюємо щирі співчуття батькам та родині Олександри", - сказано в повідомленні.

Олександра Поліщук.

У школі 29 вересня оголосили Днем жалоби.

Журналістка Христина Коціра розповіла, що мама загиблої Олександри перебуває в лікарні у важкому стані.

"На третьому поверсі в цьому будинку мешкала 12-ти річна дівчинка, вона загинула. Мама в лікарні у важкому стані. На четвертому жила самотня жінка, понад 10 років після інсульту прикута до ліжка. Вона подзвонила людям, які їй допомагають, щоб сповістити про приліт, а ті — дснникам, щоб вони знали, що на 4 поверсі людина, яка сама не вибереться. Рятувальники встигли. Вона надихалась диму і гарі. В реанімації. На 5-му мешкала теж самотня жінка, в якої був ДЦП. А торік вона ще й ногу зламала. Її подружка дитинства з дому навпроти, що теж постраждав, шукає інформацію про неї — нема в жодних списках і ніхто не бачив/не чув. Сподівається, що спускалася під час тривоги. От тільки куди? Місцеві скаржаться, що поряд нема укриттів. Однокласники 12-ти річної загиблої дівчинки несуть квіти, іграшки, свічки. Жінка, що допомагала лежачій жінці, яка після інсульту, плаче. Вона теж колись жила в цьому будинку з чорними очима-вікнами. Так виглядає ще один ранок в столиці країни, якій не пощастило з сусідом", - написала журналістка.

обстріл рф

Масований удар РФ 28 вересня

Нагадаємо, у ніч на 28 вересня російські окупанти атакували низку українських міст дронами й ракетами. Зокрема, через удар по Києву відомо про 14 поранених та 4 загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.

У Києві росіяни також пошкодили Інститут кардіології, де виявили тіла двох загиблих. Крім того, росіяни атакували й Київщину, там поранень зазнали 27 людей.

Під російським обстрілом опинилося й Запоріжжя. Там внаслідок атаки постраждали понад 30 людей, серед них — троє дітей.

Зранку російські загарбники атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Двоє поранених.

В Одеській області російські окупанти завдали удару по винному заводу, внаслідок чого було знищено цех і склад готової продукції.

Як повідомили Повітряні сили, російська армія запустила по Україні дрони різних типів, крилаті та балістичні ракети. Сили ППО збили 611 цілей. Усього було застосовано 643 засобів повітряного нападу.

Російська атака: зруйновані будинки, спалені автомобілі у Києві. ВIДЕО

Київ жертви атака
Топ коментарі
Боженька, зроби так, щоб всі ка*апи здохли
28.09.2025 17:54 Відповісти
Які ж кацапи нелюди! Сьогодні все розвивається, в магазинах є все і у великій кількості. Тільки живи і насолоджуйся життям. Та ні, поруч живе потвора, яка сама не живе і сусідам не дає жити. Всі досягнення кацапа - вбивати, красти і брехати.
28.09.2025 17:58 Відповісти
Кожен хто не пішов воювати в ЗСУ несе відповідальність за вбитих дітей в тилу! Ми давно могли перемогти путіна якби стали всі разом до зброї!
28.09.2025 18:49 Відповісти
Можливо. Ми перемагали кацапів з перших днів повномасшабного вторгнення, палили їх техніку пляшками із запальною сумішшю, ганяли по Київській, Житомирській, Миколаївській, Херсонській областях і навіть на Донеччині і Луганщині, поки не влізли недолугі і тупі Боневтік з єлдаком. Вони звільнили Залужного, офіцерів Генштабу і почали керівництво військом, геть зовсім нічого в цьому не тямлячи. Але як не крути, хоч вони і тупі, але чомусь всі іх дії були не на користь України, а на користь ворога.
28.09.2025 19:17 Відповісти
Аж до сьомого коліна, разом з *******, кабаєвими, кривоногих, мізуліними, тютіними, скабєєвими, сімоняншами, патрушевими, та міліонами сруськіх орків!!
28.09.2025 19:26 Відповісти
Не бачив, *****, жодного фото з грьобаної мацкви, аби від ударів українських дронів було хоть приблизно щось подібне! Лише вибиті шибки - і жодного розваленого вщент під'їзду!
28.09.2025 17:57 Відповісти
Масква - то святе, для гундосого держзрадника. Там ніколи такого не буде.
28.09.2025 19:00 Відповісти
Ще потужні щовечірні відосики про страшну відповідь, яка обов'язково буде.
28.09.2025 19:45 Відповісти
доця наша... - крім сліз нічого
28.09.2025 18:03 Відповісти
не пригадуєте,за 3,5 роки війни хоч один Слуга,кварталівець,яхуд чи їх родичі загинули? поставте себе на місце людей які втратили там квартири,що б ви робили? чекали що Зелупа,міндічі,шефіри тощо вам нові квартири дадуть? а між ти,навколо Києва сотні маєтків регіоналів,олігархату,просто пропутінських бізнесюків,які вже 11 років стоять....але під охороною,і туди нікого не пускають...
28.09.2025 18:07 Відповісти
А хто винен що вони там 11 років стоять? Зеля при владі не 11 років. А до тих, кто був до Зелі в тебе питань немає?
28.09.2025 18:35 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
28.09.2025 18:58 Відповісти
Навіщо мені твоя кацапська Парашэнка?
28.09.2025 19:02 Відповісти
Слуги і на армію не донатять. За 540 тис. гривен своїм шлюхам ведмедиків з троянд дарять.
28.09.2025 19:26 Відповісти
Будь ти проклята навіки фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення рф ,допоки не буле знищенна найкривавіша істота на землі терорист путін це жахіття не припинется.
28.09.2025 18:21 Відповісти
28.09.2025 18:57 Відповісти
Чомусь 73% забувають потужного, хуцпатого ,зебоневтіка-стратегічного обісцяльника.. вам ще видно не все потужно долетіло..
28.09.2025 19:11 Відповісти
 
 