Конотоп атакували "шахеди": пошкоджена транспортна інфраструктура, двоє поранених. ФОТО (доповнено)

У Конотопі на Сумщині пролунала низка вибухів зранку 28 вересня.

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.

Про перші вибухи повідомлялося з 8:25. Над містом були ворожі "шахеди".

За даними місцевих медіа, попередньо є поранені.

Згодом мер міста повідомив, що в результаті прильоту по центру Конотопа пошкоджено трамвай. Загиблих немає.

Масована атака по місту Конотоп станом на 9:40 триває.

Згодом в ОВА повідомили, що російські безпілотники атакували Конотопську громаду.

За медичною допомогою звернулися двоє постраждалих цивільних – чоловік та жінка. Попередньо у них легкі ушкодження, медики проводять обстеження.

Усі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків атаки, дотримуючись заходів безпеки.

