Конотоп атакували "шахеди": пошкоджена транспортна інфраструктура, двоє поранених. ФОТО (доповнено)

У Конотопі на Сумщині пролунала низка вибухів зранку 28 вересня.

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.

Про перші вибухи повідомлялося з 8:25. Над містом були ворожі "шахеди".

За даними місцевих медіа, попередньо є поранені. 

Згодом мер міста повідомив, що в результаті прильоту по центру Конотопа пошкоджено трамвай. Загиблих немає.

Масована атака по місту Конотоп станом на 9:40 триває. 

Конотоп атакують шахеди 28 вересня: що відомо

Згодом в ОВА повідомили, що російські безпілотники атакували Конотопську громаду.

За медичною допомогою звернулися двоє постраждалих цивільних – чоловік та жінка. Попередньо у них легкі ушкодження, медики проводять обстеження.

Усі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків атаки, дотримуючись заходів безпеки.

Відповідь повинна бути зеркальна око за око зуб за зуб треба їхні міста бомбити не жаліти тих виродків
показати весь коментар
28.09.2025 10:05 Відповісти
Черговий терор росії проти України. Росія била сьогодні по Києву і по іншим українським містам.

Майже 500 БпЛА та понад 40 ракет росія запустила по Україні сьогодні. Атака тривала більше 12 годин.

Київ: 4 загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.

Запоріжжя: 27 поранених, серед яких троє дітей.

Люди продовжують звертатися за допомогою медиків.

Загалом в Україні мінімум 40 поранених, у т.ч. діти.

Найщиріші співчуття всім постраждалим родинам.

.

Україна знову під масованою атакою рашистів. Найбільше дісталося Києву та Запоріжжю. Є прильоти і в інші міста країни. Але столиці сьогодні дісталося найбільше. Мені здається, що в Києві це була одна з найбільших комбінованих атак. На Борщаговці цілу вулицю зруйновано. А було все - і шахеди, і ракети.

Можна подякувати ППО, що зменшили кількість прильотів.

Єдине, що рашисти розуміють - це сила.

Можна було б дати удар у відповідь з тих 3000 ракет, що обіцяв Зеленський, але їх немає. Обіцянка є, а ракет немає.

Україна може продавати зброю, з якою армія не має дефіциту: Зеленський про експорт зброї. За словами презЕдента, експорт буде контрольованим, а на продаж підуть надлишки зброї, що виробляється в Україні.

Ню-ню. А якої зброї у нас немає в дефіциті? ***, що він несе...

Чергові «травневі шашлики».

Без ударів у відповідь, без ефективних атак по Москві ми результату не отримаємо. Так, є враження по НПЗ на Росії і вони дают свій ефект. Але удари потрібно збільшувати, масштабувати і вони повинні стати ракетними. Це те, що нам треба, щоб на Росії зрозуміли, що за кожен подібний обстріл буде відповідь. А поки у відповідь лунають лише обіцянки Зеленського і казки про виробництво 7 Фламіндичів на добу.

Казками рашистів не покарати.

Борислав Береза
показати весь коментар
28.09.2025 10:34 Відповісти
******* ,, де світло ?
показати весь коментар
28.09.2025 10:35 Відповісти
 
 