РФ атакувала Україну майже 500 БпЛА та понад 40 ракетами, зокрема "Кинджалами", - Зеленський
Основними напрямками російського удару у ніч на 28 вересня були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Одещина. Москва заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу у відповідь на атаки по Україні.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну. Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст – майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "кинджали". Вранці знову в нашому небі російсько-іранські "шахеди"", - йдеться у дописі.
Унаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти.
Під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Всі необхідні служби працюють на місцях.
"Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії. Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, "сімки", "двадцятки"", - додав Зеленський.
Нагадаємо, ворог атакує ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники.
Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві 5 людей госпіталізували, є руйнування житлової інфраструктури.
Станом на 8.30 28 вересня 2025 року внаслідок масованої атаки РФ на Київ підтверджено 10 поранених. За оновленими даними, відомо про 4 загиблих.
У ніч проти неділі, 28 вересня, внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя.
Майже 500 БпЛА та понад 40 ракет росія запустила по Україні сьогодні. Атака тривала більше 12 годин.
Київ: 4 загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.
Запоріжжя: 27 поранених, серед яких троє дітей.
Люди продовжують звертатися за допомогою медиків.
Загалом в Україні мінімум 40 поранених, у т.ч. діти.
Найщиріші співчуття всім постраждалим родинам.
Україна знову під масованою атакою рашистів. Найбільше дісталося Києву та Запоріжжю. Є прильоти і в інші міста країни. Але столиці сьогодні дісталося найбільше. Мені здається, що в Києві це була одна з найбільших комбінованих атак. На Борщаговці цілу вулицю зруйновано. А було все - і шахеди, і ракети.
Можна подякувати ППО, що зменшили кількість прильотів.
Єдине, що рашисти розуміють - це сила.
Можна було б дати удар у відповідь з тих 3000 ракет, що обіцяв Зеленський, але їх немає. Обіцянка є, а ракет немає.
Україна може продавати зброю, з якою армія не має дефіциту: Зеленський про експорт зброї. За словами презЕдента, експорт буде контрольованим, а на продаж підуть надлишки зброї, що виробляється в Україні.
Ню-ню. А якої зброї у нас немає в дефіциті? ***, що він несе...
Чергові «травневі шашлики».
Без ударів у відповідь, без ефективних атак по Москві ми результату не отримаємо. Так, є враження по НПЗ на Росії і вони дают свій ефект. Але удари потрібно збільшувати, масштабувати і вони повинні стати ракетними. Це те, що нам треба, щоб на Росії зрозуміли, що за кожен подібний обстріл буде відповідь. А поки у відповідь лунають лише обіцянки Зеленського і казки про виробництво 7 Фламіндичів на добу.
Казками рашистів не покарати.
Борислав Береза
