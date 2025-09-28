УКР
2 885 50

РФ атакувала Україну майже 500 БпЛА та понад 40 ракетами, зокрема "Кинджалами", - Зеленський

Зеленський про обстріл Росією України 28 вересня

Основними напрямками російського удару у ніч на 28 вересня були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Одещина. Москва заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу у відповідь на атаки по Україні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну. Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст – майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "кинджали". Вранці знову в нашому небі російсько-іранські "шахеди"", - йдеться у дописі.

Унаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін має відчути небезпеку продовження війни, - Сибіга про масовану атаку РФ

Під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Всі необхідні служби працюють на місцях.

"Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот. Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії. Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, "сімки", "двадцятки"", - додав Зеленський.

Дивіться також: Ціла вулиця пошкоджена внаслідок атаки РФ на Київ, є значні руйнування в будинках (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, ворог атакує ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники.

Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві 5 людей госпіталізували, є руйнування житлової інфраструктури.

Станом на 8.30 28 вересня 2025 року внаслідок масованої атаки РФ на Київ підтверджено 10 поранених. За оновленими даними, відомо про 4 загиблих.

У ніч проти неділі, 28 вересня, внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя.

Топ коментарі
+15
Ще більше вечірніх відосиків - ось патужна відповідь найвеличнішого лідора **********
28.09.2025 10:28
+14
Статист - відплата ж буде? - чи ми тільки потужно приймаєм?
28.09.2025 10:22
+14
О, вилізло з бункера, буде зараз балаболістичною ракетою грозитись, тремтіть диктатори по всьому світу
28.09.2025 10:22
Статист - відплата ж буде? - чи ми тільки потужно приймаєм?
28.09.2025 10:22
ну, ви як скажате!
справа гундосого статиста доповідати та марафонити.
про відплату в омані не домовлялися!!!
28.09.2025 10:27
Черговий терор росії проти України. Росія била сьогодні по Києву і по іншим українським містам.
Майже 500 БпЛА та понад 40 ракет росія запустила по Україні сьогодні. Атака тривала більше 12 годин.
Київ: 4 загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.
Запоріжжя: 27 поранених, серед яких троє дітей.
Люди продовжують звертатися за допомогою медиків.
Загалом в Україні мінімум 40 поранених, у т.ч. діти.
Найщиріші співчуття всім постраждалим родинам.
Україна знову під масованою атакою рашистів. Найбільше дісталося Києву та Запоріжжю. Є прильоти і в інші міста країни. Але столиці сьогодні дісталося найбільше. Мені здається, що в Києві це була одна з найбільших комбінованих атак. На Борщаговці цілу вулицю зруйновано. А було все - і шахеди, і ракети.
Можна подякувати ППО, що зменшили кількість прильотів.
Єдине, що рашисти розуміють - це сила.
Можна було б дати удар у відповідь з тих 3000 ракет, що обіцяв Зеленський, але їх немає. Обіцянка є, а ракет немає.
Україна може продавати зброю, з якою армія не має дефіциту: Зеленський про експорт зброї. За словами презЕдента, експорт буде контрольованим, а на продаж підуть надлишки зброї, що виробляється в Україні.
Ню-ню. А якої зброї у нас немає в дефіциті? ***, що він несе...
Чергові «травневі шашлики».
Без ударів у відповідь, без ефективних атак по Москві ми результату не отримаємо. Так, є враження по НПЗ на Росії і вони дают свій ефект. Але удари потрібно збільшувати, масштабувати і вони повинні стати ракетними. Це те, що нам треба, щоб на Росії зрозуміли, що за кожен подібний обстріл буде відповідь. А поки у відповідь лунають лише обіцянки Зеленського і казки про виробництво 7 Фламіндичів на добу.
Казками рашистів не покарати.
Борислав Береза
28.09.2025 10:35
Так ти 🤢 ж , тільки вчьора , пригрожував , що московія будє палати? Зейло, дє "ФЛАМІНГО 🦩🦩🦩🦩🦩🦩"⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️Міндіч, під твоїм дахом, вивів сотні мільярдів … Дє відплата🤥, брехло і мародер на крові
28.09.2025 12:03
рожеву фарбу так не знайшли.
шукають жовту.
фламінгу перейменують у "сеча в очі".
28.09.2025 12:06
Ще більше вечірніх відосиків - ось патужна відповідь найвеличнішого лідора **********
28.09.2025 10:28
ЩАС ФЛАМІНГО ПОТУЖНО ПЕРЕМЕНУЄМ В ПЕЛІКАНО І ВФСЬО ,,, ПОТУЖНИЙ ПОТУЖНЄНЄЦ ,,,
28.09.2025 10:29
Як цей Криворогатінський дегенерат ****** ...
28.09.2025 10:30
Тока по чесноку, пане, голосували руками й ногами за нього? Чи ви з когорти ждунiв, не голосували ваапше?
28.09.2025 10:52
+++
28.09.2025 10:54
а, знаєте чому?
тому що рожеву фарбу так і не знайшли!
а, білої навалом. краще навіть жовтої!
назвуть: "сеча в очі"!
28.09.2025 10:46
Де? шо? коли? мабуть, я щось пропустив. Так шо, це правда , шо вава на пiв ставки статистом пристроiвся лабать?
28.09.2025 10:41
О, вилізло з бункера, буде зараз балаболістичною ракетою грозитись, тремтіть диктатори по всьому світу
28.09.2025 10:22
Статист нам розповів скількома ракетами і дронами атакувала росія Україну. А що ми? Як там справи у міндічів, покакали? Вистачає їм вкрадених грошей з ракетної і дронової програми? Головне, щоб в оточення Боневтіка було все гаразд, а українці якось переб'ються.
28.09.2025 10:24
покакали в золотий унітаз!!!
ключове: золотий!
28.09.2025 10:28
Груша глупа,ти ж покакуняло.
28.09.2025 11:14
прикинь, убогий, всі на світі це роблять.
28.09.2025 11:19
Такими темпами пересічних вистачить ще надовго, загрози втратити владу нема, і це головне.
28.09.2025 10:53
мразота Оманська Гнида
28.09.2025 10:27
ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТ----ВИ Ж НЕ ПРЕС -СЕКРЕТАР, ВИКОНУЙТЕ СВОЇ ОБОВЯЗКИ ПО ЗАХИСТУ НАС ,А НЕ ВІДВОЛІКАЙТЕСЬ НА ВІДОСИКИ,Невже біля президента немаж притомних людей і прямо не скаде---ВО це не ваша робота.Займайтесь захистом держави.Хотя я розумію що важко щось робити по керування державою коли не знаєш як. А іще потрібно"наступити собі на горло" і думати не про вибори.а залучити всіх і опозицію в тому числі до відсічі фашистів---москалів.
28.09.2025 10:32
Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу. адже я, як прорашистський слуга, тиснути не можу ,і не маю особливо чим ,крім щоденного словесного поносу, а світ не хоче особливо допомагати Україні .знаючи мене.як прорашистського слугу в Україні , котрий те і робить.що плодить корупцію.котра є найкращий помічник рашисту.
28.09.2025 10:34
Де наша "паляниці", "пузаті чи довгі Нептуни"? Де врешті 3000 балістики і потужні "Фламінго"? Скільки можна брехати? Ворог кожного дня знищує інфраструктуру, яку будували наші батьки, діди і прадіди, вбиває людей, які залишилися і не виїхали за кордон, захищають нашу Неньку, а ти порозставляв на ключові посади корупціонерів і тирите кожного дня безбожно. Розікрали всю західну допомогу і вони побачивши тут бьезпредєл і хуцпу, відпормовилися так допомагати, як допомагали в перші роки війни. Якби ти не лізло до того, що побудували попередники, то мабуть і ворог не напав повномасштабно 22.02.2022 року.
28.09.2025 10:35
28.09.2025 10:43
а ще є довгий "Піздун"
28.09.2025 10:47
Ні. Неправда. Піздун не довгий - 1,60м зростом.
28.09.2025 11:58
Коли ти мразота розкажеш про атаку московії нашими ракетами? БРЕХЛО,МОРОДЕР,ЗРАДНИК,а не президент!!!!!
28.09.2025 10:35
Шо там Військо Польське з фермерами-блокувавальниками, сильно напружились?
28.09.2025 10:39
Ну, і про передвиборчий раж. У зелених ішаків все, я завжди, просто. Навіть примітивно. Вилазить на публіку головний зе-ішак, і втаємничено хрипить про те, що попросив у Трумпа диво-зброю, почувши про яку Пу злякається, і піде на переговори. "Ми навіть не будемо застосовувати цю зброю, натякнемо, що вона у нас є", і Пу нікуди не дінеться. От зелене стадо жде, коли Пу злякається, і паралельно готується до виборів. Всі ж пам'ятають, як Шмигль не заклав витрати на оборону на осінь 2024-го, бо в ОП сказали, що до цього часу бойові дії закінчаться. Наглухо одбиті тварюки.
28.09.2025 10:42
Паскудний статист у безмозглоi хлiб вiдбирае. Гопник якийсь. Ё-пэ-рэ-сэ-сэ-тэ, чи зайнятися чим подобае йолоп не годен?
28.09.2025 10:45
ну, навіщо ви так про мар'яну!
безугла не статист. безугла чесний правдоруб!
ненавидить зсу і особисто сирського.
до речі, зе!гніда так само ненавидить зсу, але дуже дуже сцикує.
мабуть здогадується, що на нього чекає, на наступний день після відміни військового стану....
28.09.2025 10:50
То шо вiйськовi взяли в розробку, так сам бог велiв(кондом стравив вiйськових з цивiльними, вiйськових з вiйськовими, через ТЦК).... Карл чуеш, пiд час вiйни поц грае на ворога.
28.09.2025 10:56
Тю, чуть не забув. А нахiба б дурачьок утримував мендельшу, чи безтолкову, якби вони не були плiткарками-статистками-"iнтригантками", як ото пацан на атасi, тiпо, вискочив наперед, загрубив в понятiях i назад, в кубло, най тепер старшенькi тьорки труть? Навiть книжки про це копiпастили.
28.09.2025 11:04
Давно час міняти це горе. Його безталанне президентсво. Мав можливість недопустити війну, мав час підготуватись до нападу, мав шанс прийнятно завершити війну натомість заборонив переговори. Мав сотні млрд на свої ракети. і нічого, кругом лажа смерть і сраколизи з опричниками.
28.09.2025 10:50
Будьте любезны. Ваше видение, как он мог не допустить войны?
28.09.2025 11:00
Думати, як не допустити війни, це справа президента, а вчителя, як вчити дітей, медика, як лікувати, будівельника, як будувати і т. д. Не потрібно в президента відбирати його хліб, коли всі будуть за нього робити його роботу. Так, що не допущення війни, це прерогатива президента
28.09.2025 11:08
Пане, скрупульозне запитання. Тiльки задайте його янелоху, адже це вiн включав Трампа, коли тягався з Порохом, стосовно Мiнських домовленностей, мовляв, якби я був президентом, то iх не було б i Крим не здав би... Та згодом Чонгар поц розмiнував... i тодi вже понеслося...
28.09.2025 11:16
тебе кацапу сообщу - УБИТЬСЯАПСТЕНУ мог твой ЗЕ-бруатино и войны бы не было или жертв было бы в разы меньше
28.09.2025 12:22
а ну, а ну про прийнятне завершення війни трішки подрібніше.. здається у вас є скритий талант їблана
28.09.2025 11:08
28.09.2025 11:24
28.09.2025 11:24 Відповісти
тiпо, кац
28.09.2025 10:52
Який до сраки тиск??? Х&ярити потрібно по масквабаду. Де ті тисячі обіцяних безпілотників, сотні фламінгів? Пішли слідом за мільйоном дерев??? ****@боли.....
28.09.2025 10:52
Петушок оманский.
28.09.2025 10:57
"РФ атакувала Україну майже 500 БпЛА та понад 40 ракетами, зокрема "Кинджалами", - блогер розповів,скільки прилетіло на 28 вересня.Але його більше обурують "угорські"-аж два їх залетіло і зникли в невідомому напрямку:сварка на вищому рівні.
28.09.2025 11:04
таке враження що цей хриплоголосий чувачок....нас просто винищує....
28.09.2025 11:09
То вже по факту, враження було в 19-му,що таке може статись.
28.09.2025 11:31
А ми у відповідь вдарили довгими нептунами,фламінго,на паперіі більшим крадівництвом,сказаа президент.
28.09.2025 11:13
Якби навпаки, пане статисте...!
28.09.2025 11:44
Коли ти будеш атакувати москву? Відповідь: ніколи! По своїх кураторах бити?
28.09.2025 11:53
Що б ти вже здох від передозу у своєму бункері,мерзота ти хрипата! Вилазить, гнида, на трупах попіаритися та бабло поклянчити у вестернів, уйобіше кончене! Імпотент недієздатний, геть з влади, **** мерзотна! Імпічмент гундосій тварі, негайно створювати Уряд Порятунку на чолі з Порохом, в армію Залужного повертайте! Досить терпіти смерті через недієздатну гундосу мразоту!
28.09.2025 12:00
Так, а як це? Було 500 безпілотників, а збили 595? https://censor.net/ua/news/3576591/robota-ppo-28-veresnya-zbyto-drony-ta-rakety
28.09.2025 12:17
 
 