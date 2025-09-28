Сили ППО під час масованої атаки РФ збили 568 дронів та 43 ракети, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч проти 28 вересня російські окупанти вдарили по Україні 595 дронами та 48 ракетами. Українській ППО вдалося збити 611 із 643 повітряних цілей.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 643 засобів повітряного нападу:
- 593 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда, Кача – ТОТ Криму;
- 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль" із Курської обл. - РФ.;
- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - РФ.;
- 38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.- РФ.;
- 8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.
Основний напрямок удару – столиця України, місто Київ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Що збила ППО
За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 611 повітряних цілей:
- 566 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів;
- 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль";
- 35 крилатих ракет Х-101;
- 8 крилатих ракет "Калібр".
Зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.
Нагадаємо, ворог атакує ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники.
Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві 5 людей госпіталізували, є руйнування житлової інфраструктури.
Станом на 8.30 28 вересня 2025 року внаслідок масованої атаки РФ на Київ підтверджено 10 поранених. За оновленими даними, відомо про 4 загиблих.
У ніч проти неділі, 28 вересня, внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя.
