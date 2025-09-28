УКР
2 136 21

Сили ППО під час масованої атаки РФ збили 568 дронів та 43 ракети, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч проти 28 вересня російські окупанти вдарили по Україні 595 дронами та 48 ракетами. Українській ППО вдалося збити 611 із 643 повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 643 засобів повітряного нападу:

  • 593 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда, Кача – ТОТ Криму;
  • 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль" із Курської обл. - РФ.;
  • 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. - РФ.;
  • 38 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл.- РФ.;
  • 8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Основний напрямок удару – столиця України, місто Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що збила ППО

За попередніми даними, станом на 10.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 611 повітряних цілей:

  • 566 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів;
  • 2 реактивних БпЛА типу "Бандероль";
  • 35 крилатих ракет Х-101;
  • 8 крилатих ракет "Калібр".

Зафіксовано влучання 5 ракет та 31 ударного БпЛА на 16 локаціях, падіння збитих (уламки) на 25 локаціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Україну майже 500 БпЛА та понад 40 ракетами, зокрема "Кинджалами", - Зеленський

Робота ППО 28 вересня: ППО збила дрони та ракети

Нагадаємо, ворог атакує ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники.

Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві 5 людей госпіталізували, є руйнування житлової інфраструктури.

Станом на 8.30 28 вересня 2025 року внаслідок масованої атаки РФ на Київ підтверджено 10 поранених. За оновленими даними, відомо про 4 загиблих.

У ніч проти неділі, 28 вересня, внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя.

Також читайте: Польща піднімала винищувачі через нічну комбіновану атаку Росії по Україні

Автор: 

обстріл (31060) ППО (3587) Повітряні сили (3044)
Топ коментарі
+5
Дуже добрий відсоток збиття.
показати весь коментар
28.09.2025 11:15 Відповісти
+3
так воно ж так поспішало відосик записати що мабуть обісралося по дорозі .."дайте я ..дайте я ...я перший перший"
показати весь коментар
28.09.2025 11:20 Відповісти
+3
тоді коли будемо добувати стільки само нафти газу золота алмазів та інше

добре запам'ятайте - воюють економіки, військові (на Боже нашим здоров'я) тільки стріляють
показати весь коментар
28.09.2025 11:37 Відповісти
Дуже добрий відсоток збиття.
показати весь коментар
28.09.2025 11:15 Відповісти
а Оманська Гнида казала про 500 .. Найвеличніша Гнида так поспішала пробздітися в етері

що ляпала своїм брехливим анусом на роті аби що

"Звірячі удари, свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст - майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "кинджали". Вранці знову в нашому небі російсько-іранські "шахеди"", - йдеться у дописі. Джерело: https://censor.net/ua/n3576586
показати весь коментар
28.09.2025 11:18 Відповісти
Неголена оманська триндичиха вранці сказала "майже 500".
Поспішиш - людей насмішиш (а він у цьому питанні - профі).
показати весь коментар
28.09.2025 11:18 Відповісти
так воно ж так поспішало відосик записати що мабуть обісралося по дорозі .."дайте я ..дайте я ...я перший перший"
показати весь коментар
28.09.2025 11:20 Відповісти
А коли вже ми нарешті будемо наносити удари по росії такою кількістю і різновидом засобів ураження? Щодня та щоночі, щоб москалі відчували само те, що відчуваємо ми українці, та наші діточки. Чи будемо далі тільки приймати і слухати чергове "потужне" бла-бла-бла?
показати весь коментар
28.09.2025 11:21 Відповісти
Поки на чолі країни буде верховний ухилянт,який знов привів до влади ригівських мародьорів зє&к°,що може змінитися?!
показати весь коментар
28.09.2025 11:28 Відповісти
тоді коли будемо добувати стільки само нафти газу золота алмазів та інше

добре запам'ятайте - воюють економіки, військові (на Боже нашим здоров'я) тільки стріляють
показати весь коментар
28.09.2025 11:37 Відповісти
Ніколи. Бо і нас замість Президента - й*бана імпотентна пердяча ротом хрипата макака. І 4 роки війни це дуже добре показали. ППО респект, постраждалим - співчуття, кацапні і зеленій мерзоті - прокляття на вікі вічні. Горіть, тварі, в Пеклі, що б ви своїх дітей ховали-не перховали, що б ви своєю ж кров'ю захлинулися.
показати весь коментар
28.09.2025 11:52 Відповісти
Тоді, коли до цього долучаться всі а не будуть чекати на чудо, чи на те що хтось там щось зробить
показати весь коментар
28.09.2025 12:18 Відповісти
мда після попалених цапських літаків не вірю що не можуть єлабугу спалити
показати весь коментар
28.09.2025 11:29 Відповісти
два "кінжала" і 2 кр прилетіли на славнозвісний аеродром..
показати весь коментар
28.09.2025 11:30 Відповісти
Це з офiцiозу?
показати весь коментар
28.09.2025 11:32 Відповісти
Привіт,пане Шамов. Не,не з офіціозу,на власні вуха чув..В 2.30-2.32 прилетіли "кинжали",а біля шостої-кр..
показати весь коментар
28.09.2025 11:46 Відповісти
https://tsn.ua/********/unochi-khmelnychchynu-rozryvaly-vybukhy-2921963.html Уночі Хмельниччину розривали вибухи



ТСН

https://tsn.ua › Укрaїнa



·https://tsn.ua/********/unochi-khmelnychchynu-rozryvaly-vybukhy-2921963.html Перевести эту страницу

4 часа назад - Росіяни атакували Хмельницьку область. Місцева влада поки що не надає деталей, але запевняє, що жертв та постраждалих немає.
показати весь коментар
28.09.2025 11:54 Відповісти
Українців щодня вбивають рузкіє -- але винен в цьому президент.

Кожен, хто це пише -- їбучий кацапідарський бот.
Модератору цензора достатньо відкласти пончик 🍩 і каву, пройтися цією гілкою і забанити рузкіх підарасів навічно.
Спостерігаємо.
показати весь коментар
28.09.2025 11:33 Відповісти
Стидаюся запитати... Але ж бо, ви такий вiдвертий, ондого. Будьте ласка. , пане, а чи не сказали б ви нам, за кого ви проголосував на виборах Президента...
показати весь коментар
28.09.2025 11:37 Відповісти
Лайно зебільне, ваші дебільні висери коментувати, це себе не поважати. Це на ваших руках кров усіх загиблих у цієї війні, живи тепер з цим, дегенерат!
показати весь коментар
28.09.2025 11:55 Відповісти
Neo Matrix овца кремлёвско-зелёная, ты спецом как и оманская гнида не отличаешь Русь от россии?
показати весь коментар
28.09.2025 12:14 Відповісти
Складаеться враження, що кацапи вибрали тактику просуватися пiд час своiх шахедних нальотiв, коли вiдволiкаються на шахеди нашi дрон-оператори.
показати весь коментар
28.09.2025 11:34 Відповісти
Останній час не повідомляють про взліт "тушок"і пуски ракет.Сьогодні в 2.30 завили сирени,а через 2хв.гепнуло,через хв. ще раз..Це "кинжали",а в 6 ранку прильот 2 кр. без попередження навіть в додатку..
показати весь коментар
28.09.2025 11:38 Відповісти
 
 