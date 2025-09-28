Польща піднімала винищувачі через нічну комбіновану атаку Росії по Україні

У ніч проти 28 вересня Польща та союзні країни підняли в повітря патрульні винищувачі через комбіновану повітряну атаку Росії по Україні.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з діяльністю далекобійної авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, у нашому повітряному просторі розпочалися операції польської та союзної авіації", - йдеться в дописі.

У небо були підняті чергові винищувальні пари, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розвідки досягли стану найвищої готовності.

В ОК зазначили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, прилеглих до загрожених територій.

Близько 9 ранку за Києвом в Оперативному командуванні додали, що операція завершена і порушень повітряного простору Польщі не зафіксовано.

"Дякуємо за підтримку Повітряного командування НАТО і Королівським повітряним силам Нідерландів, чиї винищувачі сьогодні допомагали гарантувати безпеку польського повітряного простору. Також дякуємо Бундесверу за підтримку за допомогою систем Patriot, що зміцнили захист польського повітряного простору", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, ворог атакує ракетами та дронами, є загроза для Київщини та Вінниччини, велика група БпЛА рухається на Київ. Також відомо, що горів хлібзавод у Фастівському районі, постраждали працівники.

Була пожежа у багатоповерхівці у Білій Церкві. У Києві 5 людей госпіталізували, є руйнування житлової інфраструктури.

Станом на 8.30 28 вересня 2025 року внаслідок масованої атаки РФ на Київ підтверджено 10 поранених. За оновленими даними, відомо про 4 загиблих.

У ніч проти неділі, 28 вересня, внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя.

